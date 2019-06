Jo Squillo: Marcelo Burlon County of Milan

Technofolk. Un ritorno allo spirito originario e terragno di County of Milan, visto da una nuova prospettiva. Più veloce, per così dire; adatta alle esigenze iperaccelerate della vita contemporanea, performante in ogni condizione.

Techno mixato a folk, con tessuti tecnici che brulicano di stampe, patch o jacquard. La regola per County of Milan è il rifiuto delle regole prestabilite.

Il tailoring incontra il ciclismo, con blazer doppiopetto destrutturati o monopetto dalla vestibilità standard abbinati a pantaloncini da ciclista seamless.

Gli estremi si scontrano e convivono: pantaloni over e chino slim, pantaloncini sartoriali e ampie brache in denim.

I volumi diventano decisi nelle camicie da bowling a maniche corte e nelle giacche-camicia militari; bomber, anorak, impermeabili, giacche a vento dinamiche avvolgono il corpo.

Gli indumenti tecnici da ciclismo aggiungono una nota body conscious. La scelta dei tessuti sottolinea l'aspetto techno: nylon spalmato iridescente, cotone-carta tecnico resinato, cotone spalmato di vinile, rete di nylon leggero, nylon senza cuciture.

I patch tecnici in jacquard satinato e lana o micro iniettati aggiungono un tocco craft.

La palette dei colori è un mix grafico di bianco, nero, grigio acciaio con tocchi di blu vivo, giallo zolfo, camelia. Un clash accelerato, per tempi veloci.