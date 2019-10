Jo Squillo: Maison Olivia

Sofisticata, femminile e retrò. E' questa la vera anima di Maison Olivia, che non è solo un marchio di moda, ma una vera e propria attitudine. Informale ma allo stesso tempo di classe, dalla lunghezza contenuta come un abito da “pomeriggio”. Una collezione ricca di idee e atmosfere. Per una eleganza ricercata e mai banale.