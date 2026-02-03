Jo Squillo: Maison Boucheron svela la nuova High Jewelry Collection: Histoire de Style, Nom: Boucheron Prénom: Frédéric

“the address”

Fine XIX secolo. Le più prestigiose Maison di gioielleria e di couture sono tutte concentrate in rue de la Paix, a Parigi. Place Vendôme, suo naturale prolungamento, è a quei tempi una piazza residenziale: maestosa, ma silenziosa. Nessuno ne intuisce il potenziale. Nessuno, tranne Frédéric Boucheron, che vi scorge un passaggio strategico: quello delle signore eleganti che tutti i giorni si recano al giardino delle Tuileries. Là, dove altri passano senza fermarsi, lui osserva l’architettura monumentale, vedendola come la cornice perfetta per le sue creazioni. E, soprattutto, nota la luce. Al numero 26, l’angolo della piazza è esposto al sole per tutta la giornata e moltiplica lo splendore delle pietre preziose. Nel 1893, Frédéric Boucheron compie il passo decisivo, diventando il primo tra i grandi gioiellieri contemporanei ad aprire una boutique in Place Vendôme, all’interno dell’Hôtel de Nocé. Il suo intuito trova conferma alcuni anni dopo, quando tutti gli altri grandi gioiellieri operano la stessa sua scelta. Cosı̀, Place Vendôme diventa sinonimo di Haute Joaillerie nel mondo intero.

Per rendere omaggio al suo percorso, Claire Choisne ha scelto di reinterpretare un collier presente negli archivi, con pendente a forma di ottagono. Il suo tratto è più radicale, le linee del disegno sono tese, mentre il contrasto prende forma tra, da un lato, l’effetto monocromatico dell’oro bianco e dei diamanti e, dall’altro, la profondità della lacca nera.

Al centro della creazione risalta, come una mise en abyme, una composizione di motivi taglio smeraldo, coronata da un diamante di 10,01 carati. I volumi si strutturano su più livelli, affinché ogni diamante taglio baguette, tondo o smeraldo trovi la propria collocazione e la propria luce. La sfida tecnica raccolta dagli artigiani è stata quella di rivelare la flessibilità all’interno della geometria: il girocollo, bordato di lacca nera, è reso morbido grazie alle molteplici articolazioni, senza alcuna rottura visibile. I diamanti taglio baguette sono stati nuovamente tagliati e orientati per accompagnare naturalmente la curva del collo. Il cuore della creazione custodisce un ultimo segreto: il motivo si stacca e si trasforma in anello.