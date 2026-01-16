Jo Squillo: LuisaViaRoma & adidas Originals celebrano insieme il lancio della nuova iconica sneaker L.A TRAINER

La sneaker L.A TRAINER segna un audace ritorno, rimanendo fedele alla propria identità iconica e introducendo aggiornamenti discreti nelle proporzioni e nelle linee per dialogare con il gusto contemporaneo. La reinterpretazione fonde nostalgia e modernità, combinando dettagli ispirati al vintage con materiali aggiornati, una calzata più raffinata e un’evoluzione del caratteristico sistema di plug. Il risultato è una silhouette che celebra l’heritage del modello, interpretandolo attraverso lo spirito del presente.