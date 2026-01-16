Jo Squillo: LuisaViaRoma & adidas Originals celebrano insieme il lancio della nuova iconica sneaker L.A TRAINER
Lanciata originariamente nel 1981, la L.A Trainer rappresenta da sempre un punto di riferimento in termini di innovazione e stile.
In occasione dell’edizione invernale di Pitti Uomo 2026, LuisaViaRoma e adidas Originals hanno celebrato insieme il lancio della nuova iconica sneaker L.A TRAINER con un evento esclusivo nello store LuisaViaRoma di Via dei Tosinghi, nel cuore di Firenze.
Il lancio ha coinvolto il pubblico di Pitti Uomo, media e influencer in un’esperienza immersiva in-store, pensata per raccontare l’identità e l’eredità della L.A Trainer attraverso musica, drink personalizzati e un’installazione dedicata, appositamente realizzata per l’occasione.
Apprezzata sia dai runner sia da chi la sceglie per il tempo libero, la L.A Trainer è diventata nel tempo un’icona culturale, riconosciuta per il comfort, il design rétro e il suo fascino senza tempo.
La sneaker è proposta in due versioni in esclusiva per LuisaViaRoma; L.A TRAINER “MADE IN ITALY”, realizzata in pelle italiana premium marrone scuro, con loghi e lacci tono su tono per un’estetica sofisticata ed elegante.
L.A TRAINER “OG”, dal carattere più sportivo, in suede, con un mix cromatico di nero, viola e marrone.
La sneaker L.A TRAINER segna un audace ritorno, rimanendo fedele alla propria identità iconica e introducendo aggiornamenti discreti nelle proporzioni e nelle linee per dialogare con il gusto contemporaneo. La reinterpretazione fonde nostalgia e modernità, combinando dettagli ispirati al vintage con materiali aggiornati, una calzata più raffinata e un’evoluzione del caratteristico sistema di plug. Il risultato è una silhouette che celebra l’heritage del modello, interpretandolo attraverso lo spirito del presente.
La L.A TRAINER continua così a confermarsi un’icona senza tempo, capace di unire tradizione e moda contemporanea.
La sneaker L.A Trainer di adidas Originals è disponibile in esclusiva presso lo store LuisaViaRoma e online su luisaviaroma.com.
