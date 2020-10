Jo Squillo: Luisa Beccaria, la collezione per l'estate 2021

Una fusione di innovazione e tradizione, da sempre cara a Luisa Beccaria, che della "vita semplice", e del gusto per la sostanza vera delle cose, si fa portavoce attraverso la sua visione poetica, la qualità e la sostenibilità. Un abito riuscito non dovrebbe essere effimero e vittima delle stagioni, ma il migliore amico di una donna nel suo guardaroba e continuare a donare bellezza. Cosi diventa anche green, perché evita l'accumulo di capi fast fashion.

"Ogni ansia di una donna svanisce dietro un abito nuovo!'', quindi la mission di continuare a creare non si ferma, con capi trasversali , che sposino diverse situazioni , duraturi e timeless . La collezione Luisa Beccaria Primavera - Estate mixa abiti must have con fresche proposte di quotidiana attualità e comfort, per una donna che vuole costruire il proprio stile unico, condividendo l'amore per l'arte, la natura, la poesia, il sogno, da sempre bandiere del brand. È un viaggio tra tessuti e texture, ma anche tra visioni ed emozioni, assecondando la sempre valida, massima greca "Conosci te stesso".