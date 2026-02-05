Jo Squillo: Louis Erard X Monica Bonvicini, la presentazione del nuovo orologio d’artista

MONICA BONVICINI

Nata in Italia e residente a Berlino, Monica Bonvicini esplora l'architettura, le dinamiche tra uomini e donne, le strutture di autorità e potere e il concetto di spazio. Le sue sculture architettoniche, testuali e luminose coinvolgono lo spettatore, stimolandolo alla riflessione. Spesso brutali, venate di umorismo nero e ricche di riferimenti politici e sociali, le sue opere creano un dialogo critico tra lo spazio espositivo, i materiali, lo spettatore e l'artista.