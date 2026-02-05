Jo Squillo: Louis Erard X Monica Bonvicini, la presentazione del nuovo orologio d’artista
Per la 14a edizione di Art Genève, Louis Erard presenta il suo terzo orologio d'artista con Monica Bonvicini. Grafico. Architettonico. Leggermente provocatorio.
Edito da "The Gallerist of Time", l'opera rivisita una delle sculture emblematiche di Bonvicini per il polso. Il glamour incontra il rock. Un messaggio specchiato che colpisce duro. Edizione limitata di 178 pezzi.
"Questa collaborazione rientra nella nostra strategia di collaborazione con artisti contemporanei e di valorizzazione delle donne nel campo creativo. Seguo il lavoro di Monica da molti anni. Ci siamo incontrate per la prima volta ad Art Basel e in seguito ho visitato il suo studio a Berlino, dove siamo diventate amiche. Questo legame personale è essenziale per qualsiasi vera collaborazione." Manuel Emch
COME INSERIRE UN'OPERA D'ARTE MONUMENTALE IN UN OROLOGIO
Tradurre l'universo di un artista è sempre una sfida. Farlo per un artista visivo le cui opere sono monumentali e immersive è ancora più arduo.
Le sculture di Monica Bonvicini sono spesso brutali, con un umorismo nero e senza compromessi. Mettono in discussione l'autorità, il potere e gli stereotipi di genere. Il suo mondo in bianco e nero, fatto di impalcature, utensili, catene, pelle e metallo, trova un'espressione precisa e potente in questo orologio da 39 mm creato con Louis Erard.
Ogni dettaglio conta. Sta all'occhio attento decifrarli. Con la sua cassa da 39 mm e due misure di cinturino, questo è un orologio unisex che, come le opere dell'artista, sfuma i tradizionali confini di genere.
UN'ESTETICA RADICALE E UN MESSAGGIO FORTE
"Come dovremmo intendere "Il tempo non è per te"? Il tempo è fatto di cose che iniziano e finiscono. Perché desiderarlo quando lo stiamo già vivendo?" Monica Bonvicini
Il team di Louis Erard ha catturato lo spirito del "non per te", traducendo i codici distintivi dell'artista attraverso il nero, l'acciaio e la pelle.
"Not for you" è un'affermazione audace. Ci sfida a riflettere sul nostro rapporto con gli altri. Dal 2006, Bonvicini la espone sui muri con lettere al neon o a specchio, sfidando e respingendo al tempo stesso l'osservatore.
"Adoro il suo linguaggio architettonico tridimensionale. Il modo in cui trasforma testi, parole e slogan in oggetti scultorei che esprimono opinioni forti e critiche femministe. Allo stesso modo, un orologio d'artista è prima di tutto un oggetto scultoreo tridimensionale. Con i nostri orologi, cerchiamo di creare un linguaggio, un'architettura." Manuel Emch
Sul quadrante, il testo lucidato a specchio riflette chiunque lo guardi, come a chiedere: "E tu? Come ti comporti?".
La tipografia risalta sul quadrante opaco Clou de Paris, creando texture e profondità. Il motivo guilloché, un classico dell'orologeria tradizionale, richiama l'universo di Bonvicini, dove chiodi, pelle e nero ricorrono in tutte le sue opere. Le lancette affusolate rodiate attraversano il quadrante, enfatizzando il messaggio come se fosse una scultura.
Sul fondello, la scritta "not for you" è impressa in lettere metalliche lucidate a specchio sotto il vetro zaffiro. Le scritte "Louis Erard x Monica Bonvicini" e "Limited Edition 1 of 178" sottolineano l'esclusività e la rarità di questo orologio da collezione.
PIÙ FORTI INSIEME: COLLABORAZIONE E ARTE COME FILOSOFIA
Louis Erard coltiva una visione distintiva e anticonformista dell'orologeria indipendente, definita dall'audacia piuttosto che dal prezzo. Dalla sua sede a Noirmont, in Svizzera, il marchio ha condiviso questa visione contemporanea e anticonformista in tutto il mondo attraverso collaborazioni che esplorano le intersezioni tra orologeria, design, arte e cultura pop.
Collaborazioni inaspettate e prestigiose con orologiai indipendenti (Alain Silberstein nel 2018, Konstantin Chaykin, Vianney Halter), artigiani innovativi e artisti contemporanei (Olivier Mosset, Sylvie Fleury), tutte avviate dal collezionista d'arte Manuel Emch, hanno assicurato a Louis Erard un posto unico nel mondo dell'orologeria indipendente.
Grazie a questa curatela artistica, che esprime una visione singolare e impegnata, Louis Erard è entrato in contatto con appassionati di orologi e arte in Europa, Stati Uniti, Singapore e Giappone.
Prodotti in 178 pezzi, un numero simbolico che nella cultura cinese simboleggia "Più forti insieme", questi orologi sono opere d'arte da collezione.
Louis Erard x Monica Bonvicini “Not For You”
Edizione limitata di 178 orologi
Rif. 34242AA02.BVAS28
Prezzo di vendita consigliato, tasse escluse: CHF 3’900.-
MONICA BONVICINI
Nata in Italia e residente a Berlino, Monica Bonvicini esplora l'architettura, le dinamiche tra uomini e donne, le strutture di autorità e potere e il concetto di spazio. Le sue sculture architettoniche, testuali e luminose coinvolgono lo spettatore, stimolandolo alla riflessione. Spesso brutali, venate di umorismo nero e ricche di riferimenti politici e sociali, le sue opere creano un dialogo critico tra lo spazio espositivo, i materiali, lo spettatore e l'artista.
Bonvicini ha esposto in tutto il mondo dall'inizio degli anni '90 ed è presente in prestigiose biennali internazionali. Il suo lavoro ha ottenuto numerosi premi, tra cui il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 1999, il Preis der Nationalgalerie für junge Kunst dello Staatliche Museen zu Berlin nel 2005, il Rolandpreis für Kunst per l'arte nello spazio pubblico della Fondazione di Brema nel 2013, il Premio Hans Platschek per l'arte e la scrittura nel 2019 e il Premio Oskar Kokoschka in Austria nel 2020.
LOUIS ERARD OROLOGIO SVIZZERO EST.1929
Louis Erard rivoluziona l'orologeria tradizionale rendendo l'artigianato orologiero accessibile a un pubblico più vasto. I suoi eccezionali segnatempo, radicati nell'artigianato artistico, fondono audacemente tradizione e modernità, plasmati da artigiani visionari che spingono oltre i confini dell'orologeria.
Dal 1929, l'indipendenza è la forza trainante del marchio, ispirata allo spirito selvaggio del Giura svizzero, incarnato nei suoi iconici regolatori e orologi meccanici. Sotto la guida di Manuel Emch, Louis Erard privilegia l'innovazione rispetto alla conformità, perseguendo un'eccellenza duratura piuttosto che una rapida crescita, tracciando il proprio percorso nell'orologeria.
Attraverso collaborazioni con creatori d'avanguardia come Alain Silberstein, Vianney Halter e Konstantin Chaykin, Louis Erard trascende i confini artistici, giocando con nuovi codici per creare orologi che ridefiniscono e sconvolgono l'essenza stessa del tempo.
