Jo Squillo: Li-Ning, la collezione Fall-Winter 2026/2027

About Li-Ning

Fondato nel 1990, il brand è un punto di riferimento nell’abbigliamento e nelle calzature sportive, nato dalla visione del suo fondatore e omonimo, il campione di ginnastica e atleta olimpico Mr. Li Ning. Creato con l’obiettivo di offrire agli atleti cinesi un marchio nazionale da indossare sulla scena olimpica mondiale, Li-Ning si è evoluto fino a diventare un pioniere globale dello sport.

Nel 2017, il brand ha lanciato una collezione runway di fascia alta che ha rapidamente catturato l’attenzione internazionale, venendo presentata sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. In ogni collezione runway di Li-Ning, le silhouette dello sportswear occidentale dialogano con dettagli della tradizione cinese, espressi attraverso tessuti innovativi e tecniche costruttive avanzate. Il risultato è un guardaroba che unisce orgoglio culturale cinese e appeal globale.

Questa visione futuristica e autentica è resa possibile dai decenni di esperienza di Li-Ning nella performance atletica e dalla profonda conoscenza del corpo dell’atleta da parte del suo fondatore.