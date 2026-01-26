Jo Squillo: Li-Ning, la collezione Fall-Winter 2026/2027
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Quando lo sport invernale diventa uno stato d’animo.
© Ufficio stampa
Li-Ning debutta a Milano per la stagione Autunno/Inverno 2026 con The Athlete in All of Us, presentando la sua nuova collezione uomo e donna durante la Milano Men’s Fashion Week.
Ospitata presso il Padiglione Visconti, la sfilata si inserisce nei giorni in cui Milano si prepara a ospitare i Giochi Olimpici Invernali, durante i quali Li-Ning sarà nuovamente lo sponsor ufficiale del Team Olimpico Cinese, collocando il brand in un punto di incontro cruciale tra sport globale, cultura e moda. Un momento che rafforza l’impegno di Li-Ning verso l’eccellenza atletica, ampliando al contempo la visione di ciò che lo sport rappresenta oggi.
Ispirata al tema The Athlete in All of Us, la collezione Autunno/Inverno 2026 affonda le proprie radici nel DNA di Li-Ning, creando un dialogo tra le espressioni passate e future della cultura degli sport invernali. Disegnata da un collettivo di creativi, la collezione si fonda sullo storico coinvolgimento del brand negli sport invernali, approfondendo l’esplorazione del concetto di winter super sports. Partendo da discipline professionali come snowboard e sci, la collezione abbraccia anche il ritorno delle estetiche sportive rétro, richiamando riferimenti all’hockey su ghiaccio vintage, allo stile block-core e a silhouette sportive nostalgiche, reinterpretate in chiave contemporanea. Queste influenze mettono in dialogo l’eredità della performance con le tendenze culturali contemporanee, riconducendole a una visione più ampia dello spirito olimpico.
La sfilata Autunno/Inverno 2026 presenta due collezioni distinte, ma interconnesse, entrambe guidate dal tema The Athlete in All of Us.
La prima, Li-Ning Glory, riflette un approccio utilitaristico alla vita moderna in movimento.
Pensata per chi si muove tra lavoro, impegni quotidiani e progetti personali, la collezione pone l’accento su versatilità, precisione e performance. Silhouette essenziali e contemporanee, caratterizzate da una vestibilità funzionale e accurata, si combinano con i tessuti tecnici avanzati di Li-Ning, dando forma a un guardaroba capace di adattarsi con naturalezza a contesti diversi. Presentata per la prima volta in una fashion week internazionale, la collezione Li-Ning Glory offre un’espressione raffinata del concetto di utilità, in cui il design orientato alla performance sostiene il quotidiano senza compromettere chiarezza e funzionalità. In passerella debutta inoltre Li-Ning Glory x Jackie Chan.
In parallelo alla collezione Li-Ning Glory, viene presentata Li-Ning China (LNCN). Linea premium del brand, LNCN offre un’interpretazione più giovane, giocosa ed espressiva della cultura degli sport invernali, integrando allo stesso tempo riferimenti all’abbigliamento tecnico professionale. L’ispirazione creativa della collezione si sviluppa secondo una gerarchia ben definita: innanzitutto l’iconico box logo Li-Ning China, che consolida l’identità visiva della collezione; a seguire, le podium suits tratte dagli archivi del brand, che riflettono il profondo legame di Li-Ning con i trionfi sportivi. Attraverso la rilettura delle uniformi da podio, la collezione costruisce un ponte tra i successi storici di Li Ning e una visione progettuale orientata al futuro, traducendo l’eredità del brand in un’espressione contemporanea. Infine, elementi della cultura tradizionale cinese vengono espressi attraverso il motivo Icey Plum e texture ispirate ai ghiacciai, simboli di resilienza, resistenza e forza negli ambienti invernali estremi. La palette cromatica riprende i toni della vittoria che hanno segnato la storia di Li Ning, tra cui l’iconico rosso del brand e i colori heritage, celebrando successo, orgoglio e identità nazionale. Le combinazioni cromatiche ispirate all’aurora, in riferimento alle podium suits indossate durante i Giochi Olimpici di Atene 2004, aggiungono una dimensione dinamica e moderna. La collezione rappresenta una reinterpretazione dell’iconica tuta, bilanciando nostalgia, energia leggera e styling moderno.
In passerella, il footwear gioca un ruolo centrale nel raccontare la narrazione invernale di Li-Ning. Tra i modelli chiave figura la Furious Rider Ace 3.0, calzatura iconica del brand e presenza ricorrente nelle precedenti presentazioni alle fashion week, ampiamente riconosciuta per la sua silhouette audace e la credibilità in termini di performance. Per l’Autunno/Inverno 2026, il modello viene reinterpretato grazie a un nuovo design che ne potenzia sia l’impatto visivo che le prestazioni tecniche. Tra le calzature presenti in collezione figurano anche la Wudao Boot Low, che offre protezione invernale interpretata attraverso una visione contemporanea; la Ling Long, silhouette pensata specificamente per la donna, che combina leggerezza strutturale e design raffinato; e la Chaoran, che introduce una nuova espressione del footwear invernale, fondendo protezione funzionale e un linguaggio di design proiettato nel futuro. Nel loro insieme, questi modelli rafforzano il dialogo tra funzionalità sportiva professionale, adattabilità invernale ed estetica contemporanea.
La collezione interpreta lo sport non solo come competizione, ma come uno stato mentale universale, celebrando l’atleta interiore presente in ognuno di noi: la spinta a perseverare, a muoversi con intenzione e a inseguire il proprio successo personale. Questa filosofia prende forma in un’esperienza immersiva, concepita come un vero e proprio viaggio nel tempo.
Gli ospiti accedono allo spazio della sfilata attraverso uno scenografico percorso concepito come un viaggio tra tempo e spazio. L’esperienza inizia in un’atmosfera che richiama una stazione alpina d’epoca, evocando le arene rétro degli sport invernali e mettendo in mostra i momenti olimpici storici del signor Li Ning. Proseguendo, l’ambiente si trasforma gradualmente, passando da texture nostalgiche e tonalità calde a un paesaggio bianco, essenziale e vasto, ispirato ai campi innevati e ai trampolini da sci. Questo allestimento dinamico genera suspense prima di rivelare lo spazio principale dello show: una grande arena dedicata agli sport invernali, dove i pattern e le dinamiche dello spazio richiamano percorsi di gara, atletica e momenti di massima performance. Il percorso è pensato per immergere completamente gli ospiti, fondendo memoria, emozione e slancio in un’unica narrazione esperienziale.
La sfilata si apre con un momento inaugurale che rende omaggio allo spirito dello sport e trasforma lo show in una cerimonia collettiva di celebrazione. Presentati sessanta look: l’apertura è affidata alla collezione Li-Ning Glory, seguita dalla Li-Ning China (LNCN). Con l’arrivo degli ultimi outfit, una leggera neve inizia a scendere, intensificandosi gradualmente fino al finale dello show, quando Mr. Li Ning, Jackie Chan e Ma Long raggiungono i modelli in passerella.
La scenografia rende omaggio non solo agli atleti d’élite, ma anche alla resilienza dello spirito umano che definisce lo sport stesso, celebrando la perseveranza, la fiducia in sé stessi e la determinazione silenziosa che spinge le persone, dentro e fuori dal campo, a superare continuamente i propri limiti.
Parlando dell’ispirazione alla base della collezione, il fondatore Mr. Li Ning dichiara: «Rivela un significato più ampio dello sport, mettendo in luce come grazie a esso e alla competizione le persone possano trasformare il proprio mindset. Nel costruire l’etica di un brand sportivo professionale, accendiamo l’atleta che è in ciascuno di noi, incoraggiando tutti a inseguire i propri momenti da podio con determinazione instancabile, grinta incrollabile e passione duratura. È la prova concreta che “Anything is Possible”.»
Riflettendo sull’importanza di presentare la collezione a Milano durante un anno olimpico, aggiunge: «Essere a Milano nel periodo in cui la città si prepara a ospitare i Giochi Olimpici Invernali ha per noi un significato profondo. Collega la nostra eredità di brand sportivo a un momento di rilevanza globale nel mondo dello sport. Questa sfilata rappresenta il nostro tributo alla cultura degli sport invernali, un omaggio alla loro storia con uno sguardo fiducioso verso il futuro. Sponsorizzando ancora una volta il Team Olimpico Cinese, riaffermiamo il nostro impegno a sostenere gli atleti, onorare la nostra eredità sportiva nazionale e contribuire attivamente al futuro dello sport a livello globale.»
About Li-Ning
Fondato nel 1990, il brand è un punto di riferimento nell’abbigliamento e nelle calzature sportive, nato dalla visione del suo fondatore e omonimo, il campione di ginnastica e atleta olimpico Mr. Li Ning. Creato con l’obiettivo di offrire agli atleti cinesi un marchio nazionale da indossare sulla scena olimpica mondiale, Li-Ning si è evoluto fino a diventare un pioniere globale dello sport.
Nel 2017, il brand ha lanciato una collezione runway di fascia alta che ha rapidamente catturato l’attenzione internazionale, venendo presentata sulle passerelle di New York, Parigi e Milano. In ogni collezione runway di Li-Ning, le silhouette dello sportswear occidentale dialogano con dettagli della tradizione cinese, espressi attraverso tessuti innovativi e tecniche costruttive avanzate. Il risultato è un guardaroba che unisce orgoglio culturale cinese e appeal globale.
Questa visione futuristica e autentica è resa possibile dai decenni di esperienza di Li-Ning nella performance atletica e dalla profonda conoscenza del corpo dell’atleta da parte del suo fondatore.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa