Jo Squillo: Le Silla, la collezione Spring-Summer 2026

I colori si accendono come in un tramonto mediterraneo: nero e bianco per le classiche, rosso e marrone per le appassionate, rosa, mimosa, fiordaliso e azalea per chi vuole portare ai piedi l’energia di un giardino in fiore. Tacchi alti da capogiro, fino a 140 millimetri, punte scolpite, tagli asimmetrici e linee pulite: la donna Le Silla cammina con sicurezza, eleganza e un pizzico di rock’n’roll. Le linee iconiche “Gilda”, “Nyra”, “Vivienne” e la nuova “Uma Garden” interpretano il desiderio di una femminilità forte, indipendente e super glamour. Non serve una passerella per capirlo: ogni modello è un piccolo show da vivere, un invito a sentirsi uniche. Le Silla celebra così il lusso autentico, quello fatto a mano nelle Marche, con il cuore in Italia e lo sguardo nel mondo. La collezione Primavera/Estate 2026 è un inno al coraggio di essere sé stesse: scintillanti, determinate, innamorate della vita.