Dior.

Jo Squillo: Lakeith Stanfield, nuovo ambasciatore Dior

Dior è lieta di annunciare LaKeith Stanfield come nuovo ambasciatore delle collezioni di Jonathan Anderson.

09 Gen 2026 - 08:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Attore e musicista, è stato candidato all'Oscar per il suo ruolo in Judas and the Black Messiah.

Ha recitato anche in "Die, My Love", diretto da Lynne Ramsay, al fianco di Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, e apparirà con Al Pacino e Jessica Chastain in "Lear Rex" di Bernard Rose.

La sua presenza magnetica e il suo stile lo rendono la perfetta incarnazione dell'uomo Dior moderno.

