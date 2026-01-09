Jo Squillo: Lakeith Stanfield, nuovo ambasciatore Dior

Dior è lieta di annunciare LaKeith Stanfield come nuovo ambasciatore delle collezioni di Jonathan Anderson.
© Ufficio stampa
Attore e musicista, è stato candidato all'Oscar per il suo ruolo in Judas and the Black Messiah.
Ha recitato anche in "Die, My Love", diretto da Lynne Ramsay, al fianco di Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, e apparirà con Al Pacino e Jessica Chastain in "Lear Rex" di Bernard Rose.
La sua presenza magnetica e il suo stile lo rendono la perfetta incarnazione dell'uomo Dior moderno.