Jo Squillo: la Ventiquattresima Edizione del premio L’Oréal - UNESCO “For women in science” Young Talents Italia

Nato nel 1998 su iniziativa di L’Oréal e UNESCO, “For Women in Science” è stato il primo Premio internazionale dedicato alle donne che operano nel settore scientifico. Oggi si inserisce nell’ambito di un vasto programma incentrato sulla promozione della vocazione scientifica a livello internazionale e volto a riconoscere l’operato delle ricercatrici di tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, il programma “For Women in Science” ha scelto di premiare con un contributo di 100.000 $ cinque candidate, una per ciascuno dei cinque continenti. Questo impegno su scala globale è stato rafforzato dalla creazione di borse di studio e oggi di Premi. Dal 1998 a oggi sono state sostenute nel loro percorso di carriera ben 3.900 ricercatrici in oltre 110 Paesi. In Italia il programma L’Oréal – UNESCO “For Women in Science” è giunto alla sua ventiquattresima edizione. Dal 2002 al 2023, il programma ha assegnato un totale di 112 borse di studio. A partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le 6 borse di studio assegnate ogni anno del valore di 20.000 euro ciascuna sono diventate dei veri e propri Premi per un totale di 124 ricercatrici premiate nei ventritré anni di storia dell’edizione italiana del programma.