Modamania
L'Oreal.

Jo Squillo: la Ventiquattresima Edizione del premio L’Oréal - UNESCO “For women in science” Young Talents Italia

Ad ognuna delle sei ricercatrici vincitrici verrà assegnato un Premio del valore di 20.000 euro.

18 Nov 2025 - 08:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

L’Oréal Italia annuncia oggi l’apertura della ventiquattresima edizione del Premio L’Oréal - UNESCO “For Women in Science” Young Talents Italia. A partire da oggi le ricercatrici interessate potranno presentare la candidatura attraverso il sito https://www.forwomeninscience.com/, entro e non oltre il 30 gennaio 2026.

Il programma, promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, nei suoi ventitré anni di storia, ha premiato 124 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese.

Il Premio diventa più ampio e si apre a tutte le ricercatrici

Per coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici e per avere una maggiore compatibilità con altre Borse di studio di cui le candidate possono risultare vincitrici, dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, la borsa di studio è diventata un Premio. Un’apertura che vuole dare ancora una volta un segnale forte: un supporto concreto per giovani ricercatrici che possono, grazie al Premio, portare avanti la propria attività di ricerca e il proprio progetto di studio indipendentemente da altri finanziamenti ricevuti.

Anche per l’edizione 2026 verranno assegnati sei Premi del valore di € 20.000 ciascuno, nei campi delle Scienze della Vita, Scienze Ambientali, Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria e Tecnologie. Ad esaminare i progetti candidati sarà la commissione giudicatrice del Premio, composta da un panel di dodici professori universitari e presieduta dalla Prof.ssa Lucia Votano, Dirigente di Ricerca emerita presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Di seguito i membri della giuria:

  • Prof. Enrico Alleva, Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale SCIC, Istituto Superiore di Sanità. Socio Nazionale dell’Accademia dei Lincei;
  • Prof.ssa Paola Allavena, Professore associato Humanitas University;
  • Prof. Mauro Anselmino, già Professore di Fisica Teorica, Università degli Studi di Torino, e Socio Nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino;
  • Prof.ssa Giulia Casorati, Head of Experimental Immunology Unit, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano;
  • Prof.ssa Maria Benedetta Donati, Capo del Neuromed Biobanking Centre, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, IRCCS NEUROMED di Pozzilli-IS;
  • Prof.ssa Fosca Giannotti, Professore di Informatica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;
  • Prof.ssa Anna Loy, Professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise;
  • Prof. Renato Mariani- Costantini, Professore emerito di patologia all’Università degli Studi di Chieti;
  • Prof. Salvatore Magazù, Professore ordinario di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina;
  • Prof.ssa Luisa Mannina, Professore ordinario di Chimica degli Alimenti, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma;
  • Prof.ssa Valeria Poli, PH.D. Professoressa Ordinaria di Biologia Molecolare, Università di Torino Membro eletto dell’EMBO E dell’Accademia Europea

Nato nel 1998 su iniziativa di L’Oréal e UNESCO, “For Women in Science” è stato il primo Premio internazionale dedicato alle donne che operano nel settore scientifico. Oggi si inserisce nell’ambito di un vasto programma incentrato sulla promozione della vocazione scientifica a livello internazionale e volto a riconoscere l’operato delle ricercatrici di tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, il programma “For Women in Science” ha scelto di premiare con un contributo di 100.000 $ cinque candidate, una per ciascuno dei cinque continenti. Questo impegno su scala globale è stato rafforzato dalla creazione di borse di studio e oggi di Premi. Dal 1998 a oggi sono state sostenute nel loro percorso di carriera ben 3.900 ricercatrici in oltre 110 Paesi. In Italia il programma L’Oréal – UNESCO “For Women in Science” è giunto alla sua ventiquattresima edizione. Dal 2002 al 2023, il programma ha assegnato un totale di 112 borse di studio. A partire dalla XXII edizione, in accordo con la giuria, le 6 borse di studio assegnate ogni anno del valore di 20.000 euro ciascuna sono diventate dei veri e propri Premi per un totale di 124 ricercatrici premiate nei ventritré anni di storia dell’edizione italiana del programma.

Il bando per l’edizione 2025/2026, il regolamento completo e la domanda di ammissione, saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2025 sulla piattaforma https://www.forwomeninscience.com/.

l'oreal
jo squillo