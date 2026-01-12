Jo Squillo: La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti presenta la seconda mostra di PM23: VENUS

“VENUS nasce dal desiderio di celebrare la creatività in tutte le sue forme, come ponte tra arte, moda e comunità. Con questo progetto abbiamo voluto offrire uno spazio dove bellezza e innovazione possano incontrare la partecipazione e l’inclusione, trasformando l’espressione artistica in un’occasione di dialogo e condivisione. La collaborazione con Joana Vasconcelos ci ha permesso di esplorare nuovi linguaggi, intrecciando saperi, mani e storie diverse, e di rendere visibile il valore del lavoro collettivo e della creatività come strumento di empowerment. Attraverso VENUS celebriamo non solo l’arte e la moda, ma anche le comunità, le persone e i luoghi che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto, riaffermando la nostra convinzione che la bellezza - in quanto forza propulsiva - permetta alla creatività, condivisa e partecipata, di stimolare nuove visioni, rafforzare le comunità e lasciare un segno duraturo nelle generazioni future.”

- Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti