Jo Squillo: La Fondazione Arnaldo Pomodoro presenta il programma 2026 anno del centenario della nascita del Maestro Arnaldo Pomodoro

Nel 2026 si concretizzerà anche la donazione della biblioteca personale di Storia dell’Arte di Arnaldo Pomodoro all’Università degli Studi di Milano. Composta da circa 5.000 volumi e 100 serie di periodici raccolti dall’artista nel corso della sua vita come strumento di studio e ispirazione, la biblioteca del Maestro sarà trasferita alla Biblioteca di Storia dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo dell’Ateneo, che la catalogherà e ne garantirà la fruizione pubblica e gratuita, creando uno speciale Fondo Arnaldo Pomodoro. L’iniziativa rafforza la collaborazione tra le due istituzioni, avviata nel 2018 e proseguita negli anni con comodati, progetti condivisi, laboratori e programmi di formazione, nel segno della valorizzazione del patrimonio e della trasmissione del sapere alle nuove generazioni.