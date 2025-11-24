Jo Squillo: la collezione Dior di Azzedine Alaïa presso la Galerie Dior

LA GALERIE DIOR

Luogo d'arte e di memoria, La Galerie Dior al 30 di Montaigne ripercorre la storia e la leggenda della Maison attraverso il prisma del suo patrimonio e delle sue favolose reinvenzioni. Un viaggio nel cuore della couture

– da Christian Dior ai giorni nostri – che ha già attirato oltre un milione di visitatori dalla sua apertura nel marzo 2022. In un racconto scenografico unico, La Galerie Dior mette in luce lo spirito dell'haute couture, perpetuando al contempo l'eredità di questo indirizzo storico, svelando modelli, schizzi originali, fotografie

e documenti d'archivio, oltre ad accessori e pezzi eccezionali.