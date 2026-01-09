Jo Squillo: L’Oréal rafforza la sua leadership nel beauty tech portando la potenza della luce infrarossa su capelli e pelle con due innovazioni rivoluzionarie al CES® 2026
Light Straight + Multi-styler e LED Face Mask, entrambi premiati con il CES® 2026 Innovation Award, sfruttano l'esclusiva tecnologia della luce per potenziare i risultati su capelli e pelle.
In occasione del CES ® 2026, L'Oréal Groupe, leader mondiale nel settore della bellezza, ha presentato due tecnologie innovative che sfruttano la potenza della luce per la cura dei capelli e della pelle: Light Straight + Multi-styler e LED Face Mask, entrambe premiate con il CES ® 2026 Innovation Award.
"In L'Oréal, abbiamo sempre creduto che la bellezza sia profondamente legata alla scoperta scientifica, una convinzione che è stata centrale per la nostra azienda sin dalla sua fondazione, oltre 115 anni fa. Oggi, uniamo le ultime scoperte scientifiche e tecnologiche con la nostra creatività per dare vita a esperienze di bellezza innovative, più efficaci e su misura per le esigenze individuali. Quest'anno, i nostri progressi pionieristici nelle tecnologie della luce presentati al CES 2026 dimostrano ancora una volta il nostro impegno nel superare i confini delle nuove soluzioni di bellezza", ha dichiarato Barbara Lavernos, Deputy CEO incaricata della Ricerca, Innovazione e Tecnologia presso L’Oréal Groupe.
L’Oréal presenta Light Straight + Multi-styler
Per oltre un secolo, le piastre per capelli sono state un elemento essenziale dello styling, ma i normali dispositivi riscaldanti possono raggiungere temperature di 200°C (400°F) e oltre, superando la soglia in cui la cheratina si denatura, portando a cuticole indebolite, rottura e minore lucentezza. Si tratta di una preoccupazione sentita dai consumatori: secondo uno studio condotto da L'Oréal nel 2024 negli Stati Uniti, il 58% delle donne intervistate ha dichiarato che i propri capelli danneggiati sono il risultato del calore.
Sviluppato dalla Ricerca & Innovazione di L'Oréal, Light Straight + Multi-styler utilizza una tecnologia brevettata a luce infrarossa* per contribuire a fornire risultati di styling eccezionali a temperature più basse, proteggendo meglio la salute dei capelli. Le lamelle in vetro di Light Straight + Multi-styler stirano efficacemente i capelli senza mai superare i 160°C (320°F), una riduzione significativa rispetto alla maggior parte delle piastre tradizionali. Secondo i test strumentali condotti da L'Oréal, Light Straight + Multi-styler lavora 3 volte più velocemente e lascia i capelli 2 volte più lisci rispetto ai principali styler premium.
L'esperienza d'uso semplificata di Light Straight + Multi-styler è il risultato di una complessa attività di scienza e ingegneria. Il dispositivo portatile utilizza la luce nel vicino infrarosso (NIR), (una lunghezza d'onda appena oltre lo spettro visibile che penetra profondamente nelle fibre capillari) per rimodellare i legami a idrogeno interni — le strutture molecolari che determinano la forma e la consistenza del capello — aiutando a preservare la chioma, mantenendo la cuticola naturale più liscia, lucida e forte ottenendo al contempo i risultati di styling desiderati.
"Light Straight + Multi-styler sposta l'hairstyling oltre la correzione, verso la prevenzione. Limitando l'esposizione cumulativa al calore per aiutare a preservare l'integrità dei capelli naturali fin dall'inizio, consentiamo ai consumatori di proteggere i propri capelli oggi e per il futuro. Crediamo che questa innovazione stabilisca un nuovo standard nello styling di precisione, non limitandosi a un aggiornamento, ma ridefinendo l'intera categoria dell'hairstyling", ha affermato Guive Balooch, Global Vice President of Augmented Beauty and Open Innovation presso L’Oréal Groupe e membro del Board of Industry Leaders della Consumer Technology Association (CTA).
I vantaggi principali di Light Straight + Multi-styler includono:
Con l'introduzione di Light Straight + Multi-styler, L'Oréal offre ora un'intera routine di hairstyling — che include anche Airlight Pro, svelato al CES 2024 — che incorpora la tecnologia della luce infrarossa per proteggere meglio i capelli. La fase di R&D di Light Straight + Multi-styler sarà completata entro la fine del 2027; la data di lancio globale sarà annunciata in seguito. Ulteriori dettagli, inclusi i prezzi, saranno resi disponibili su loreal.com.
L’Oréal presenta lo sviluppo di LED Face Mask per una cura della pelle mirata
Dimostrando ulteriormente il proprio impegno nel progresso tecnologico e nella scienza della longevità applicata alla bellezza al CES® 2026, L'Oréal Groupe ha annunciato anche LED Face Mask, vincitrice del CES® 2026 Innovation Award.
Questa maschera in silicone ultrasottile e flessibile — attualmente in fase di prototipo — eroga la luce direttamente sul viso. La maschera LED di L'Oréal è stata sviluppata con I-Smart Developments, leader globale nell'innovazione dei dispositivi LED. L'Oréal ritiene che i test dimostreranno come la LED Face Mask combatta i segni visibili dell'invecchiamento come linee sottili, rilassamento cutaneo e tono della pelle non uniforme attraverso la luce rossa mirata e la luce nel vicino infrarosso. Il design leggero, flessibile e non invasivo si integrerà perfettamente nelle routine quotidiane di skincare, con ogni sessione di 10 minuti temporizzata automaticamente.
L'Oréal ritiene che la chiave dell'efficacia della maschera sia il suo avanzato supporto trasparente, che integra un microcircuito sicuro per la pelle per controllare con precisione l'emissione di due lunghezze d'onda selezionate — luce rossa (630 nm) e luce nel vicino infrarosso (830 nm) — che lavorano insieme per rassodare e levigare visibilmente la pelle, uniformandone il tono.
Il lancio di LED Face Mask è previsto per il 2027. Ulteriori dettagli, inclusi i prezzi, saranno resi disponibili su loreal.com.
