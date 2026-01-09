Jo Squillo: L’Oréal rafforza la sua leadership nel beauty tech portando la potenza della luce infrarossa su capelli e pelle con due innovazioni rivoluzionarie al CES® 2026

"In L'Oréal, abbiamo sempre creduto che la bellezza sia profondamente legata alla scoperta scientifica, una convinzione che è stata centrale per la nostra azienda sin dalla sua fondazione, oltre 115 anni fa. Oggi, uniamo le ultime scoperte scientifiche e tecnologiche con la nostra creatività per dare vita a esperienze di bellezza innovative, più efficaci e su misura per le esigenze individuali. Quest'anno, i nostri progressi pionieristici nelle tecnologie della luce presentati al CES 2026 dimostrano ancora una volta il nostro impegno nel superare i confini delle nuove soluzioni di bellezza", ha dichiarato Barbara Lavernos, Deputy CEO incaricata della Ricerca, Innovazione e Tecnologia presso L’Oréal Groupe.