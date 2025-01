Jo Squillo: Kiton, la collezione Fall/Winter 2025/2026

E se i volumi si fanno più rilassati, con i cappotti che si allungano e le giacche che si ammorbidiscono, particolare attenzione è destinata alle maglie finemente lavorate ai ferri, ma anche ai dettagli in montone e pelle delle giacche. I colori, forti e allo stesso tempo freddi, offrono una gamma di sfumature che vanno dal salmone al blu Napoli con grande naturalezza, scegliendo volutamente delle tinte più opache in perfetta armonia con un’eleganza che passa anche da un particolare non di poco conto come il ritorno della cravatta, utilizzata soprattutto per le occasioni più importanti. Un discorso che vale anche per la scarpa classica, che passa da quella con la suola in gomma a quella vecchia Inghilterra, che torna in tutto il suo originario splendore adattandosi alle cornici più disparate, capace com’è di coniugare formalità e sportività senza mai rinunciare alla raffinatezza e all’utilizzo di materie prime di grande qualità della collezione. Come il cashmere superfine della maglieria e i misti cashmere e lino e di vicuna pura delle giacche, costellate da motivi geometrici e fantasie a quadretti che ricalcano i modelli delle gialle inglesi degli anni Settanta e Ottanta declinati in colori nuovi, inediti e giocosi.