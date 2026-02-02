Jo Squillo: Julien Fournié, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Julien Fournié presenta in passerella, stagione dopo stagione, personaggi forti da una nuova prospettiva, incoraggiando i suoi clienti nella loro ricerca di un'espressione individuale unica.
Cosa ci è successo? La moda ha perso il suo senso di impertinenza, stravaganza e divertimento? Politicamente corretto e socialmente accettabile stanno sfondando le tendenze, risultando in nuove uniformi, che rieccheggiano il crescente suono degli stivali per terra.
In contrasto con questa violenta radunanza, espressa sia nelle politiche identitarie che nelle norme sociali, Julien Fournié promuove l'indipendenza e afferma che l'Haute Couture si esprime attraverso i tessuti come forma d'arte distinta. Questo raggiungimento si raggiunge soprattutto attraverso l'autonomia del suo designer (preferibilmente il fondatore della living house). Julien Fournié presenta in passerella, stagione dopo stagione, personaggi forti da una nuova prospettiva, incoraggiando i suoi clienti nella loro ricerca di un'espressione individuale unica.
Le donne e gli uomini di Julien Fournié si impegnano in una "battaglia di fascino" in cui ogni squadra adotta e rivoluziona pezzi selezionati dal guardaroba degli avversari per esporre uno stile potente. Molti abbracciano ricami ricchi in un design che non rivisita più l'estetica del secondo impero francese, preferendo riferimenti alla street art, ai manga e ai film di genere.
Lo stilista fonde seta e innovazioni tessili senza alcuna gerarchia. Chiama lo scultore André Tognotti per scolpire il marmo di Carrara in corone o le coppe di un reggiseno, trasformandole in gioielli da sposa. Mette inoltre in risalto la maestria artigianale di un ricamatore di nuova generazione, Amman Shaikh, capace di rivisitare tecniche ancestrali indiane per proiettare i suoi disegni su cristalli colorati con audace maestria.
I "Misfits" rifiutano il conformismo prevalente, affermano il proprio stile e impongono la loro espressione forte e non convenzionale...
Le norme rassicurano. La distinzione crea leggende.
Trova la tua leggenda!
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa