Jo Squillo: Julie De Libran, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Questa collezione creativa è ispirata da quello stesso spirito. È una celebrazione della bellezza in tutte le sue forme, espressa attraverso silhouette versatili pensate per essere indossate a strati e trasformate, che si adattano perfettamente al giorno e alla sera. La collezione gioca con i contrasti: maschile e femminile, struttura e fluidità, intimità e originalità. Abbraccia la libertà di espressione rendendo omaggio a un'artigianalità senza tempo.