Jo Squillo: Inside Out

Avete presente quell'idea cosi' tradizionale di mettere la biancheria intima sotto ai vestiti? Oppure quell'altra concezione cosi' strana per cui i pigiami & co. si indossano solo in casa? Ecco, quest'estate queste cose proprio non si fanno! Cominciamo dall'intimo che oggi si porta in bella vista!

E il reggiseno, o meglio la bralette, diventa il protagonista del guardaroba non solo nostro ma anche delle celeb. Da Katie Holmes, che per prima l'ha indossato in tandem con un cardigan, rigorosamente in cachemire, alle star delle passerelle, con le sorelle Hadid in testa, che abbinano la bralette a bomber jacket o completi maschili super scintillanti. Con addominali da urlo in primo piano.