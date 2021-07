Jo Squillo: Il Salotto di Milano presenta "UNʼESTATE ECCELLENTE"

Ospite internazionale, Temperley London , per la prima volta su una passerella italiana. Insieme, hanno dato vita ad un suggestivo fashion show sulla spiaggia di fronte al jet set internazionale della Versilia. In scena creazioni da sogno, espressione di un mondo fatto di instancabile passione, capacità speciali e artigianalità impareggiabile che stanno alla base del bello e ben fatto italiano. Completano la serata le eleganti proposte swimwear di Ludovica Gualtieri Milano e le raffinate borse di De Marquet .

Protagonista la moda e alcuni dei più interessanti brand di ricerca, esempi del migliore know how artigianale: Atelier Angela Bellomo , G.B. Spadafora , Lanificio F.lli Cerruti 1881 , Rosalba Valentini , Faggioli Atelier , PiaLauriCapri .

Il Salotto di Milano è un laboratorio di eccellenze, un hub dedicato a promuovere il Made in Italy e i suoi valori più profondi. Situato nel cuore di Milano, nel prestigioso contesto di Casa Barelli in corso Venezia 7, il Salotto di Milano rappresenta un concept unico nel suo genere, insieme galleria d’arte, show-room, spazio per eventi. Un’elegante vetrina nel cuore di Milano che ospita esclusivamente brand che fanno dell’eccellenza Made in Italy la loro missione, selezionati nell’ambito dell’arte, della moda, del jewellery, del design, dell’interior decoration, del food and beverage e dell’hi-tech.

Un luogo di riferimento per chi ricerca e apprezza il valore intrinseco del ben fatto, la bellezza dell’autenticità, l’unicità, corredato da un servizio di hospitality di altissimo livello per garantire ai visitatori un’esperienza esclusiva. La location si snoda su due livelli per un’ampiezza di 1.000 metri quadrati: agli spazi espositivi si aggiungono una meeting room panoramica e una terrazza con vista sul quadrilatero della moda che si prestano elegantemente ad appuntamenti riservati, cocktails e party esclusivi.