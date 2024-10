Jo Squillo: il nuovo singolo "Diamanti" di LaNobileA e Barbara Catera

“Nel buio degli abissi, con lo sguardo rivolto alla luce.

In catene strette ai polsi e alle caviglie con la forza che piano piano diventa resa.

Così vive la vita chi non sa amare, chi non sa guardare oltre le proprie paure, chi non sa trovare la bellezza del mondo. Così vive chi prova a soffocare le proprie fragilità invece di fare in modo che siano ali per prendere il volo.

L’epilogo è la liberazione, da noi stessi e le nostre pare, una corsa quasi mistica e spirituale verso la libertà, verso una vita che va vissuta e non attraversata. Liberazione che per ognuno di noi può significare una cosa diversa, può arrivare in modo diverso, può dipendere da elementi diversi.

Ciò che rende libera e felice me non necessariamente renderebbe libero e felice qualcun altro.”