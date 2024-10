Jo Squillo: Iceberg, la collezione Spring/Summer 2025

“Adoro il fatto che ICEBERG abbia sempre avuto lo sguardo rivolto al domani. Celebrare questi primi 50 anni significa onorare il passato continuando a spingersi in avanti, esattamente come il brand ha fatto fin dall’inizio. Questa collezione parla di colore, linee pulite e idee fresche per vivere intensamente il presente” racconta James Long, direttore creativo di ICEBERG.

I leggeri soprabiti reversibili sono realizzati con due strati di popeline tagliato a vivo: da un lato il classico color cammello, dall'altro tonalità audaci come l’arancione bitter o il blu ICEBERG. Per le donne sono abbinati a minigonne avvolgenti, per gli uomini a shorts. Le camicie maschili, dal taglio impeccabile, si presentano in bianco, blu e giallo, con un’allure moderna e sofisticata.

Gli abiti in pelle scamosciata dai colori acidi portano un’energia estiva in città, con profonde scollature a oblò trattenute da collane con targhette metalliche logate, e lunghezze che sfiorano i piedi, arricchite da eleganti spacchi. Gli abiti in maglia a coste si distinguono per le spalline incrociate sulla schiena e lo scollo a oblò sul davanti, con lunghezze che scendono appena sotto il ginocchio.

Le polo a maniche corte e gli abiti polo a maniche lunghe sono realizzati in rete tecnica sportiva, mentre i maglioni in mohair a maglia larga sono indossati sopra bikini per un look punk estivo. Le camicie in pelle scamosciata, declinate nei toni acidi, sono abbastanza oversize da essere indossate come abiti, oppure, per gli uomini, abbinate a pantaloni in lino a righe color cammello o a shorts sartoriali.

Le giacche safari, dal taglio pulito e aderente, sono realizzate in gabardine e si fermano appena sotto i fianchi. I mini trench si indossano come abiti, mentre le pencil skirt si ispirano ai dettagli dei trench. Cappotti da città, con tasche doppie, si presentano in cammello o in tonalità accese, da indossare sopra top a fascia, minigonne o pencil skirt. Per gli uomini, maglioni a righe larghe sono abbinati a trench di cotone tecnico con pannelli a contrasto in cammello, indossati sopra camicie color block che danno un’esplosione di vivacità.

Questa stagione vede il debutto della nuova collezione di occhiali ICEBERG, disegnata da James Long e prodotta da AVM 1959. La collezione si ispira ai metalli misti del design d’interni del XX secolo, con la caratteristica ‘I’ di Iceberg presente sulle aste o come parte del design. Kitten heels e scarpe basse amplificano l'eleganza urbana, mentre borse oversize e borse multifunzionali con tasche si tingono dei colori acidi della stagione.