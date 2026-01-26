Jo Squillo: Heikki Salonen è il nuovo Direttore Creativo di Salomon
Il brand accelera l’evoluzione verso il “Mountain Sports Lifestyle”, unendo performance e cultura fashion.
Salomon è orgogliosa di inaugurare una nuova era con la nomina di Heikki Salonen a Direttore Creativo.
A lui è affidata la guida congiunta del design dei prodotti e della direzione creativa del Brand, con l’obiettivo di garantire un Tone of Voice unico e autorevole in ogni aspetto della marca. Questa scelta strategica unisce sensibilità fashion all’eredità di Salomon legata alla performance, radicata nello sport e in una cultura di innovazione tecnica senza compromessi dal 1947, incarnando l’autentica cultura e lo stile di vita degli sport di montagna.
Un percorso visionario che incontra l’eredità della performance
Con una carriera trentennale, Heikki Salonen approda in Salomon dopo esperienze di successo in Diesel e, più recentemente, come Direttore Creativo di MM6 Maison Margiela.
Un maestro di tailoring e taglio
Salonen considera calzature e abbigliamento come una potente forma di comunicazione, un «messaggio» che va dal prodotto al consumatore. La sua filosofia di design è rigorosamente incentrata sul prodotto. Celebre per la sua affermazione: “Non mi definirei Direttore Creativo se non avessi visto ogni singolo prodotto”, a garanzia di un Tone of Voice autentico, coerente e autorevole in tutto il Brand.
L’era del “Mountain Sports Lifestyle” sotto la guida di Salonen
Salomon sta evolvendo da tradizionale brand sportivo a “mountain sports lifestyle brand”, uno spazio in cui performance e stile si incontrano senza gerarchie per dare forma a una nuova cultura. “Una scarpa può trasmettere un’attitudine anche senza la persona”, afferma Salonen. In questa visione, calzature sportive, abbigliamento e attrezzatura funzionale assumono pari importanza, con l’obiettivo di creare “futuri classici destinati a durare nel tempo e capaci di superare le tendenze effimere, invece di limitarsi a replicare gli archivi”, aggiunge Salonen.
La transizione di Salonen in Salomon è profondamente personale, radicata in un legame con la natura che dura da tutta la vita e che ha avuto inizio nelle fitte foreste della Finlandia. Ben lontano dall’essere solo un ricordo, Heikki continua a praticare attivamente sport di montagna, tra cui ultramaratone, escursionismo e kayak. Questo stile di vita attivo alimenta la sua dedizione alla creazione di prodotti che mettano le persone nelle condizioni di dare il meglio di sé all’aperto, con la performance come priorità: “Voglio permettere alle persone di esprimersi al meglio nel mondo outdoor, così da creare esperienze uniche per sé stessi”.
A supportare Salonen in questo percorso c’è Laura Herbst, veterana del fashion di lusso con esperienze in MM6 Maison Margiela e Céline. Collaborando da oltre un decennio, la loro combinazione di competenze in design, eccellenza operativa e creazione orientata al purpose mira a incarnare e sviluppare uno spirito audace in Salomon, simile alle collaborazioni che avevano già suggerito il potenziale street-style del brand.
