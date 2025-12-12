Jo Squillo: Giusy Versace annuncia la mostra 'Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute'

In Senato l'annuncio della mostra ospite del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria organizzata nell'ambito dell'anniversario degli ottant'anni dalla nascita del celebre stilista.
© Ufficio stampa
La mostra, organizzata nell'ambito dell’anniversario degli ottant'anni dalla nascita del celebre stilista Gianni Versace, sarà visitabile al pubblico dal 19 dicembre al 19 aprile 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Roma, 11 dicembre 2025 - Giusy Versace è stata la promotrice e organizzatrice dell'annuncio della mostra 'Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute' che si è tenuta martedì 9 dicembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, alla presenza di Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, Roberto Marti, Presidente della 7ª Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, di Sabina Albano, curatori entrambi della mostra, e che ha ascoltato il videomessaggio di saluti dell’On. Santo Versace.
Un'occasione unica per approfondire il legame di Versace con la Calabria e con il patrimonio artistico e culturale della Magna Grecia, matrice che ha profondamente influenzato il suo immaginario creativo.
Patrocinata da Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Calabria Film Commission, la mostra 'Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute' propone un percorso concepito per mettere in relazione linguaggi apparentemente lontani (moda, arte e archeologia) illustrando come questi possano dialogare tra loro in maniera organica e significativa. L'esposizione è costituita da pezzi provenienti da collezioni private, che comprendono abiti iconici, accessori, complementi d'arredo e materiali d'archivio; elementi che testimoniano la ricchezza e la preziosità dell'insieme e che raccontano la continuità simbolica tra il mondo classico e l'immaginario di Gianni Versace.
"Ho fortemente voluto organizzare questa occasione per annunciare un percorso espositivo che celebra il profondo legame tra Gianni Versace e le radici culturali della nostra Calabria e della Magna Grecia. Annunciare questa mostra in Senato, è stata un’emozione doppia, come membro della Commissione Cultura, ma anche per il legame di sangue che mi unisce a Gianni Versace. È un'occasione per ricordare il suo genio e la sua storia ma anche di come arte, cultura, spettacolo, bellezza e aggiungo lo sport, possano creare esempi virtuosi di persone che ci sono riuscite, che hanno creduto nei propri sogni senza mai arrendersi. Gianni Versace è stato uno di questi, un uomo che ha dato tanto alla Calabria e all’Italia, riconosciuto in tutto il mondo, e che merita questo tributo da tempo atteso. La sua città natale e tutta la regione glielo dovevano. Sono orgogliosa di aver ospitato e promosso questa iniziativa e ringrazio di cuore tutti gli amici e gli ospiti intervenuti oggi, tra cui anche la senatrice Tilde Minasi, la soprano e giornalista Alma Manera e il Maestro Natino Chirico che ha realizzato appositamente un'opera nel ricordo di Gianni Versace'', ha dichiarato la Senatrice Giusy Versace.