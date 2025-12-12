Jo Squillo: Giusy Versace annuncia la mostra 'Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute'

"Ho fortemente voluto organizzare questa occasione per annunciare un percorso espositivo che celebra il profondo legame tra Gianni Versace e le radici culturali della nostra Calabria e della Magna Grecia. Annunciare questa mostra in Senato, è stata un’emozione doppia, come membro della Commissione Cultura, ma anche per il legame di sangue che mi unisce a Gianni Versace. È un'occasione per ricordare il suo genio e la sua storia ma anche di come arte, cultura, spettacolo, bellezza e aggiungo lo sport, possano creare esempi virtuosi di persone che ci sono riuscite, che hanno creduto nei propri sogni senza mai arrendersi. Gianni Versace è stato uno di questi, un uomo che ha dato tanto alla Calabria e all’Italia, riconosciuto in tutto il mondo, e che merita questo tributo da tempo atteso. La sua città natale e tutta la regione glielo dovevano. Sono orgogliosa di aver ospitato e promosso questa iniziativa e ringrazio di cuore tutti gli amici e gli ospiti intervenuti oggi, tra cui anche la senatrice Tilde Minasi, la soprano e giornalista Alma Manera e il Maestro Natino Chirico che ha realizzato appositamente un'opera nel ricordo di Gianni Versace'', ha dichiarato la Senatrice Giusy Versace.