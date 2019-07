Jo Squillo: Giorgio Armani Privé

Ci sono parole che il tempo cambia e i riferimenti estetici, sociali, culturali che riflettono una realtà, e un modo di vivere, si rinnovano. Così quello che tra la fine degli anni '80 e l’inizio dei '90 per Giorgio Armani era il suo “folk” oggi esprime un’inedita freschezza che, senza staccarsi dalla propria storia, la illumina dall’interno come in un gioco di specchi.

Così, per il giorno, la silhouette maschile viene ammorbidita dal gioco visivo di pois di varie dimensioni. Le giacche, ben disegnate, accostate al corpo e abbinate a pantaloni e gonne dalla linea affusolata nel più puro codice armani, hanno l’intero bordo ricamato di cristalli.