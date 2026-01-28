Jo Squillo: Giorgio Armani Privé, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

L’evoluzione nel Privé si legge nel preziosismo che prende i toni delicati della giada: verde, rosa e bianco, contrastati dal grafismo del nero. L’armonia, di cui questa pietra dai colori unici è simbolo, si ritrova nelle silhouette liquide e verticali di rasi e sete. Tutto si appoggia con grazia sul corpo: i tailleur d’impronta maschile, le giacche precise e svuotate di struttura, i bustini ricamati indossati con pantaloni dal taglio maschile, gli abiti a colonna mossi da tagli e drappeggi sapienti, le tuniche longuette che si aprono rivelando pantaloni dalla linea esatta, i pullover fatti di frange preziose. I ricami raffinati ricoprono gli abiti delicatamente o si concretizzano in dettagli inaspettati, come nei fazzoletti da taschino trompe l’oeil sulle giacche.