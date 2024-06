Jo Squillo: Giorgio Armani Privè, la collezione Haute Couture Fall/Winter 2024/25

Immagina donne dall’allure pacata e seducente, e le veste con giacche scolpite dalle spalle decise e pantaloni fluidi, con soprabiti avvolgenti, top e gonne liquide, oppure con lunghi abiti che accompagnano la figura e lasciano che il movimento del corpo si avverta, fremente e delicato, in trasparenza. La preziosità dei capi è sottolineata dalla presenza costante di ricami che disegnano e decorano, giocando con la luce, dipingendola; oppure sono le perle stesse a essere intrappolate sulle superfici, moltiplicate come gocce di rugiada sui tessuti leggeri. La collezione è profondamente armaniana nell’opulenza sommessa eppure scintillante che la caratterizza, espressa in un amalgama di bianco, platino, oro e nero, e dalla gamma di materiali pregiati come la seta jacquard e traslucida, il velluto notturno, il tulle impalpabile. Una visione di gentilezza che incanta.