Jo Squillo: Giorgio Armani Neve, la collezione Fall-Winter 25/26
Lanciata per la prima volta nel 1995, Giorgio Armani Neve propone capi e accessori dedicati a ogni momento della montagna.
La collezione, caratterizzata da un equilibrio impeccabile tra eleganza e funzionalità, è pensata per chi cerca la purezza dello stile, attraverso materiali pregiati, tagli essenziali e un’eleganza senza tempo, specchio dell’identità Armani.
L’heritage del marchio si intravede rinnovato nella proposta per l’autunno/inverno 2025/26, dove l’intreccio di materiali tecnici e texture avvolgenti come cashmere e shearling a pelo lungo creano un dialogo tra performance e comfort. La selezione femminile comprende tute e caban in seta tecnica sfumata, blouson in pile di cashmere, poncho, cappotti lunghi o tre quarti e gilet di montone. La maglieria, leggera o strutturata, diventa protagonista, spesso un’alternativa ai capispalla. Le tonalità spaziano dal beige e cammello, al blu e al grigio scuro, con accenti di azzurro ghiacciato.
La linea maschile evoca un’eleganza sportiva dal carattere deciso: completi da sci in tessuto metallizzato, piumini, blouson e cappotti in shearling, tute e pantaloni idrorepellenti con dettagli catarifrangenti. I grandi pullover donano profondità materica, accompagnati da una palette di grigi e neri. A completare l’offerta, accessori coordinati – cappelli, passamontagna, sciarpe, guanti, scarponcini e capienti borse di montone – per un total look raffinato e autenticamente montano.
L’offerta include capi e accessori pensati per i cani delle serie Pin Stripe e Velvet appartenenti alla collezione Giorgio Armani x Poldo Dog Couture.
Giorgio Armani Neve è disponibile in selezionate boutique Giorgio Armani nel mondo, all’interno di spazi dedicati e ispirati al mondo della montagna.
