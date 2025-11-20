Jo Squillo: Giorgio Armani Neve, la collezione Fall-Winter 25/26

L’heritage del marchio si intravede rinnovato nella proposta per l’autunno/inverno 2025/26, dove l’intreccio di materiali tecnici e texture avvolgenti come cashmere e shearling a pelo lungo creano un dialogo tra performance e comfort. La selezione femminile comprende tute e caban in seta tecnica sfumata, blouson in pile di cashmere, poncho, cappotti lunghi o tre quarti e gilet di montone. La maglieria, leggera o strutturata, diventa protagonista, spesso un’alternativa ai capispalla. Le tonalità spaziano dal beige e cammello, al blu e al grigio scuro, con accenti di azzurro ghiacciato.