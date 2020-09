Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione per lʼinverno 2020/21

Maschile e femminile si uniscono in un nuovo equilibrio, riaffermando l’essenza di uno stile coerente e in continua evoluzione. Questa stagione il confronto tra il guardaroba di lui e quello di lei avviene in un’atmosfera carica di ovattato romanticismo. Sulle note toccanti di una musica classica rivista si materializza una visione di rigore vellutato e fremente. Le epaulettes, i galloni, le nervature di divise da eroe letterario, ma anche i cappotti avvolgenti, le giacche piccole dalle abbottonature alte e i pantaloni alla zuava infilati dentro gli stivali, sono riletti al femminile, ammorbiditi, ingentiliti. Anche il camouflage è una composizione astratta e scintillante di fiori e petali, mentre la divisa perde l’aplomb marziale per suggerire un contegno aggraziato.