Jo Squillo: Giorgio Armani è partner del balletto della cerimonia di apertura del ballo dell'Opera di Vienna 2026

Sedici coppie di ballerini inaugureranno la serata indossando abiti Giorgio Armani appositamente creati: abiti lunghi in tulle di linea morbida e svasata per le ballerine e tute fluide per i ballerini. I costumi interpretano l’estetica Armani con leggerezza ed eleganza. Le silhouette decostruite sottolineano con grazia i movimenti, mentre il ricamo di paillettes dorate e cristalli che ne arricchisce l’intera superficie crea suggestivi e delicati riflessi.