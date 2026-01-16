Jo Squillo: Giorgio Armani è partner del balletto della cerimonia di apertura del ballo dell'Opera di Vienna 2026
Il balletto d’apertura, momento cardine dell’evento, comprenderà una performance corale della compagnia del Wiener Staatsballett, di cui, da quest’anno, Alessandra Ferri è direttrice artistica.
Saranno firmati Giorgio Armani i costumi dei ballerini del Wiener Staatsballett che si esibiranno nel corso della cerimonia di apertura della 68° edizione del Wiener Opernball, il prestigioso evento annuale in programma nella capitale austriaca il 12 febbraio presso la Wiener Staatsoper.
Il progetto – uno degli ultimi a cui ha lavorato lo stilista – sottolinea il dialogo del marchio con il mondo delle arti sceniche e la sua vicinanza all’eccellenza culturale internazionale.
Riconosciuta come una delle personalità di maggior rilievo del panorama della danza classica, Ferri ricopre attualmente anche il ruolo di direttrice dell’Accademia di Balletto della Wiener Staatsoper.
Sedici coppie di ballerini inaugureranno la serata indossando abiti Giorgio Armani appositamente creati: abiti lunghi in tulle di linea morbida e svasata per le ballerine e tute fluide per i ballerini. I costumi interpretano l’estetica Armani con leggerezza ed eleganza. Le silhouette decostruite sottolineano con grazia i movimenti, mentre il ricamo di paillettes dorate e cristalli che ne arricchisce l’intera superficie crea suggestivi e delicati riflessi.
Considerato uno degli appuntamenti mondani e culturali più rinomati al mondo, il Wiener Opernball accoglie ogni anno oltre cento coppie di debuttanti ed è seguito da milioni di telespettatori. La serata si apre con l’ingresso ufficiale delle autorità, prosegue con le esibizioni artistiche e culmina con il celebre comando “Alles Walzer!”, che dà inizio alle danze.
