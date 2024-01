Jo Squillo: Giambattista Valli, la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024

E da lì parte una meditazione, inizia la sperimentazione ed è per questo che dico "il non finito", perché è sempre una sperimentazione di volumi.>> Così, il designer, Giambattista Valli, inizia a raccontare la sua nuova collezione.

<<La partenza? Il busto, per poi passare alla tendenza dell'anno.

<<Se parliamo di Haute Couture, secondo me, la cosa più importante non è la mia fantasia, ma è altro, è vedere la necessità di come un tessuto lo si riesce a scolpire, lo si riesce a gonfiare, lo si riesce a drappeggiare.>> continua.

Bouquet di fiori e petali, volumi esagerati dove sboccia la natura: la decorazione in questa collezione è organica, fa parte proprio della materia. Un "blooming" della silhouette, tenendo però un' idea di leggerezza che c'è sin dall'inizio. Gli ultimi abiti rappresentano i virtuosismi dell'atelier, raggiungere il limite per far qualcosa di straordinario.