Jo Squillo: Genny, la collezione Spring/Summer 2025

Trasformata in bottone-gioiello e in dettaglio ornamentale sugli accessori, l’orchidea verrà celebrata sul catwalk con la magnifica scultura “Geography Desire” in bronzo dipinto, di Marc Quinn.

Tutto parte da un’idea di leggerezza e femminilità che cambia i connotati perfino al tailleur trasformandolo in un evanescente pigiama a righe in cotone, nel rivisitato smoking di satin con lunga giacca sleeveless da portare di giorno su top lingerie, di sera a pelle oppure nel pratico completo organza stropicciata. Pantaloni e abiti in jersey hanno uno speciale taglio a corsetto sul fianco che controlla l’ampiezza del modello rendendo le curve elegantemente pericolose.

Il tema della lingerie serpeggia anche negli abiti da sera in cui compaiono reggiseni a fiocco, corsetti che disegnano il corpo abbelliti di fiori ricamati e motivi a rouge; tessuti e colori rimandano ai fiori onirici di Bosch. Da qui arrivano anche i colori: bianco-mughetto, giallo-girasole, verde-fiore di giada, glicine, peonia, buganivillea e nontiscordardime. Molto importanti le perle che decorano le bretelle degli evening dress con taglio a canotta oppure disegnano il corpo delle donne come una preziosa pioggia di rugiada sul tulle evasione.

Sui capi in maglia l’iconico motivo Block Chain di Genny crea un sapiente gioco di pieni e vuoti nella lavorazione a jacquard effetto denim, sfrangiati e costruiti in modo sartoriale.

Tra le scarpe si segnalano preziose slingback di raso nelle stesse tinte dei capi, il sandalo-gabbia con strass multicolor e le ballerine in strass e perle, dalla girly attitude. A completare il look, le borse: dal secchiello alla tote, realizzate in pelle con motivo Block Chain all’iconica Fortune bag della Maison declinata in tre misure: mini, medium e maxi.