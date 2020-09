Jo Squillo: Genny, la collezione per l'estate 2021

I 42 look, che hanno sfilato attorno a un laghetto di variopinte ninfee, confermano il ritorno a forme fluide e femminili, dai ricordi sereni, indicatori di futuri momenti di svago. Sono look senza tempo, un richiamo agli anni ’50 avvolti in un allure spensierato e di intensa allegria. Mini giacche nei toni degli iris viola e glicine sono coordinate agli shorts, le stampe giallo osmanto e verde lime ravvivano i vestiti mentre rosso geranio, bianco begonia si alternano ai basici del nero e nudo.

La giacca diventa spolverino, vestaglia, pigiama, camicia per offrire momenti di composto relax. I top sono corpetti dalla costruzione sartoriale ma leggeri e grafici nella realizzazione. Donne perfette come solo il Canova, artista del cuore della stilista, avrebbe potuto immaginarle oggi.

Gli accessori si fanno notare per le loro misure: microzainetti o maxi shopping bag in tessuto o trasparenti. Borse a mano dall’effetto trapuntato mostrano nel manico il logo metallico.

La sagoma di un violino sul lato di un vestito da sera e un trench stampato con note dorate introducono l’omaggio alla musica classica. Dopo l’ouverture della “Cenerentola” di Rossini arriva il più profondo “Va’ Pensiero”, celebrazione perfetta del nostro “Bel Paese”.

Gran finale tricolore, dove un serie di abiti lunghi dai colori vibranti della nostra bandiera, sfilano fiduciosi nell’intricato labirinto di siepi di Parco Giardino Sigurtà in cui ogni donna trova la via dell’eleganza e

sofisticata femminilità.