Jo Squillo: Genny, la collezione per lʼestate 2020

L’immagine fiera e romantica del gaucho inspira la collezione Genny per la Primavera/Estate 2020. In particolare, il suo abbigliamento tradizionale influenza le linee e le costruzioni che combinano un’allure avventurosa con l’eleganza femminile e sofisticata tipica del brand.

Forme curvilinee e volumi arrotondati rubano la scena, sia con i pantaloni tagliati sopra la caviglia abbinati a piccoli giacchini senza maniche, che negli abiti aderenti sul busto e ampi sul fondo.

Tessuti e colori esaltano lo spirito naturalistico della collezione. I colori delle spezie argentine della paprika, noce moscata, curcuma, sesamo bianco, pepe nero si combinano alle texture di tessuti naturali. Abiti che stringono la vita e mini jumpsuit sono realizzate in un tessuto in raffia, mentre è in lino un trench arricchito da ruche sulle maniche.

Frange in cotone che ondeggiano con il soffiare del vento impreziosiscono una giacca in lino, mentre il classico maxi poncho del gaucho è proposto in un’elegante versione bicolor verde e nera.

Il cavallo del gaucho appare come una stampa pittorica su un abito T-shirt, ma anche su un cappottino in jacquard. Riferimenti al mondo equestre riecheggiano nei dettagli, come corde e cinghie in pelle, ma anche nei ricami e nelle impunture delle borse in suede intarsiate.

La sera è un’esplosione di forme con i grandi abiti in taffetà arricchiti da frange e plissé, ma anche da ricami orchidea, il fiore scelto da Genny per simboleggiare la sua assoluta femminilità.

Suit jacquard argento sono punteggiati da frange e preziosi ricami in canottiglie.

Il look fiero ed elegante di questa donna della Pampa è completato da stivali open toe che svelano intrecci di tessuti che avvolgono il polpaccio e da camperos scamosciati ricamati con un motivo orchidea.

La proposta giorno comprende anche una capsule di pezzi dalla raffinatezza disinvolta in uno speciale denim ecosostenibile che attraverso l’avanzata tecnologia Smart-Indigo, permette di tingere la tela di jeans utilizzando l’energia al posto degli agenti chimici, riducendo il consumo di acqua e al contempo garantendo colorazioni durature.