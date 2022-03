Jo Squillo: Genny, la collezione Autunno/Inverno 2022/23

Minimalismo e massimalismo, insieme.

Il minimalismo è nelle silhouette, dove regna una pulizia assoluta che ricorda quella degli anni ‘90. Il massimalismo è nei colori, una palette di toni forti, cioccolato, corallo, fucsia, viola, mandarino, lime, costella i look. Insieme creano un primo connubio di bellezza. Ma l’incontro compare anche nell’accostamento dei materiali: jacquard con grafiche animalier abbinati a top in maglieria decorata da cristalli Swarovski tono su tono si accostano a tessuti che ricordano il mercurio liquido, scivolatissimi su collo e seno. E in quello dei volumi, con bomber ampi e corti e minigonne leggermente svasate.