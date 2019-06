Jo Squillo: Fragiacomo debutta a Milano Moda Uomo

Fragiacomo mette l'accento sul mondo maschile e sull'arte del saper fare italiano. Il marchio di calzature e pelletteria ha debuttato ufficialmente a Milano moda uomo per presentare la collezione primavera-estate 2020.

La protagonista della giornata è stata la live performance "Shoes in the making", che ha reso omaggio all'heritage meneghino di casa. Un mastro calzolaio si è esibito nella realizzazione e costruzione delle calzature Fragiacomo, mostrando quindi tutta l'expertise artigianale in tempo reale agli ospiti.

La collezione estiva 2020 parte dal cuore propulsore della creatività Fragiacomo: Milano.

Una storia iniziata nel 1956 nell'atelier di via Manzoni che oggi rivive nello stile sartoriale e all'avanguardia di Works of art. I modelli classici maschili si caratterizzano per lo storico savoir faire e trovano una rinnovata interpretazione grazie all'utilizzo di tecnologie moderne. Nasce da qui una collezione trasversale che spazia dai modelli più classici a quelli più contemporanei, entrambi caratterizzati da lavorazioni speciali frutto di manualità e materiali pregiati. L'iconica francesina rappresenta la scarpa elegante per eccellenza, viene declinata nella costruzione goodyear, simbolo di proporzioni e vestibilità, anche nella versione doppia fibbia. Il più classico fra i modelli sofisticati, la scarpa smoking in vernice lucidissima, ha un'estetica raffinata e uno stile ricercato. Il mocassino, con nappe in vitello lucidato, rimanda a una bellezza timeless: i modelli eleganti, di pregio, comodi e allo stesso tempo resistenti, non rinunciano al design e alla cura precisa di ogni dettaglio. Trait d'union di tutta la collezione è la grafica con doppio tratteggio traslata dai disegni originali dei cartamodelli di Fragiacomo, presente in ogni scarpa e dove è custodita la sapienza sartoriale della maison.