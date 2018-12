Jo Squillo: Fontana Milano 1915

Un Christmas Party dedicato a Vienna, che ha trasformato il Workshop di Fontana Milano 1915 in uno spettacolo di valzer veramente suggestivo. E così, ecco ballerini danzare affianco agli incredibili accessori, rigorosamente "made in Milan", prodotti dalla maison.

Michele e Paolo Massa rappresentano la terza generazione di una storica azienda milanese che ha saputo attraversare, sviluppandosi in modo costante e continuo, tutto lo scorso secolo, e oggi si è messa nuovamente in gioco investendo sul proprio capitale umano, valorizzandone la preziosa e sottile manualità che da sempre rappresenta il vero valore aggiunto del Made in Italy.

E’ il 1915: è appena iniziata la prima guerra mondiale quando nasce per l’intraprendenza e genialità di Guido Pieracci, classe 1896, nonno materno di Michele e Paolo Massa, la ditta Fontana. Un laboratorio artigianale di pelletteria dove lavoravano una decina di maestri artigiani, un negozio di vendita al dettaglio con attigua l’abitazione della famiglia Pieracci. Sicuramente da questo modo italiano di fare impresa è stato coniato il famoso detto “Casa e Bottega”.

E questo spirito è rimasto invariato ancora oggi: Fontana Milano 1915 propone una collezione di accessori dal forte caratttere e dall'alto tasso artigianale, sempre coniugati ad una forte innovazione.