Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Pre-Fall 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Per la collezione Pre-Fall 2026 di Ferragamo, Maximilian Davis prosegue il suo racconto degli anni Venti di Hollywood da una nuova prospettiva.
© Ufficio stampa
L’eleganza quotidiana del guardaroba italiano, i riferimenti ai colori e alle atmosfere dei Caraibi, il fascino senza tempo delle celebrities dell’età dell’oro del cinema Hollywoodiano si ritrovano in perfetta armonia. “Tutto è connesso dall’oceano,” spiega Davis. “E l’idea dell’acqua che collega persone e luoghi mi ha spinto ad osservare i marinai e lo spazio che attraversavano per scoprire nuovi inizi.”
Stampe e righe ispirate alla nautica vengono applicati a scarf-dress in seta e a maglieria, le cui forme fluide richiamano le linee allungate delle silhouette anni Venti. Tessuti bouclé e abiti drappeggiati evocano lo spirito del glamour dell’Età dell’Oro, ma le loro forme sono rifinite con una chiarezza contemporanea. Dettagli discreti – nodi applicati a camicie o sulle spalle degli abiti, bottoni in corno e metalleria Gancini, occhielli tipici dell'abbigliamento nautico e pattern di maglia – reinterpretano il linguaggio delle uniformi dei marinai, mentre tessuti naturali trattati presentano texture organiche con una finitura tecnica e moderna. Una palette vivacizzata da audaci color-block di colore trae ispirazione dai Caraibi, mentre le stampe dégradé suggeriscono l’effetto di aloni d’acqua sulla riva o un orizzonte infinito.
In tutta la collezione, le camicie si presentano in nuove proporzioni e silhouette: rilassate o strutturate, con colli da marinaio o alla coreana, trasformate in abiti o indossate sotto il tailoring. Anche il cotone viene esplorato in molteplici forme e pesi – utilizzato per pantaloni da marinaio a vita alta e pencil skirt, per abiti a linea pulita e pura, così come per forme più morbide, voluminose e arricciate.
Per le calzature, una nuova interpretazione della ballerina con fiocco Vara è presentata in un delicato gros-grain sfrangiato, un motivo che ritorna anche su un sandalo incrociato. Un dettaglio in pelle arricciata, collegato da una fibbia Gancini, appare drappeggiato su mocassini, sandali e mules, mentre décolleté in satin con tacco scultoreo sono impreziositi da gioielli Art Déco. Le sling-back a punta sono reinterpretate in coccodrillo stampato, verde oliva e testa di moro; nell’uomo, eleganti stringate affiancano mocassini essenziali e decostruiti.
Le borse si allungano assumendo una nuova e sofisticata proporzione: la Hug bag in versione east-west, così come la cross-body con doppio Gancini sulla patta. La Soft Hug è proposta in gros-grain, mentre una nuova hobo in pelle intrecciata riflette l’artigianalità da sempre al cuore di Ferragamo.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa