Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Pre-Fall 2026

Stampe e righe ispirate alla nautica vengono applicati a scarf-dress in seta e a maglieria, le cui forme fluide richiamano le linee allungate delle silhouette anni Venti. Tessuti bouclé e abiti drappeggiati evocano lo spirito del glamour dell’Età dell’Oro, ma le loro forme sono rifinite con una chiarezza contemporanea. Dettagli discreti – nodi applicati a camicie o sulle spalle degli abiti, bottoni in corno e metalleria Gancini, occhielli tipici dell'abbigliamento nautico e pattern di maglia – reinterpretano il linguaggio delle uniformi dei marinai, mentre tessuti naturali trattati presentano texture organiche con una finitura tecnica e moderna. Una palette vivacizzata da audaci color-block di colore trae ispirazione dai Caraibi, mentre le stampe dégradé suggeriscono l’effetto di aloni d’acqua sulla riva o un orizzonte infinito.