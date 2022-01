Jo Squillo: Fendi, la collezione Uomo Autunno/Inverno 2022/23

La sartorialità è rivisitata in gesti giocosi che spezzano i confini dell'archetipo. Le sfumature nero e crema, burgundy, lampone, moka, taupe e bianco formano una palette ricca e discreta per giochi tonali di texture preziose e audaci dichiarazioni grafiche. Tessuti e trame tradizionali come il tweed a quadretti Vichy e gli abiti in pied-de-poule, le finiture in raso degli smoking e i jacquard di seta a righe dialogano con le maniche a coste, i completi in maglia a trecce e il motivo a catena O'Lock, come nuovo monogramma.

La Collezione FENDI Autunno/Inverno 2022-23 disegnata da Silvia Venturini Fendi proietta l'eleganza del passato nei nuovi ruggenti anni Venti: il risultato è uno scrigno traboccante di cimeli futuri, che reimmagina il guardaroba del gentleman in chiave new dandy basandosi su classici intramontabili.

Appropriandosi dei simboli di una raffinatezza maschile d'antan, la collezione è impreziosita da stampe digitali 3D di perle e diamanti, spille floreali in montone, choker O'Lock con perle e pendenti FF in cristallo. Le linee severe della sartoria FENDI scoprono una nuova delicatezza con capi modulari che combinano abiti, maglie e pelle in proporzioni senza precedenti. I blazer esplodono, trasformandosi in cappe flat, le giacche scollate e le maglie cut-out mostrano la clavicola, mentre gli ampi pantaloni terminano con una mezza gonna. I capispalla acquistano volumi da couture con spalle basse e maniche a pipistrello, rever affilati e bottoni coperti - esplorando l'artigianato FENDI in montone O'Lock inciso, montoni con intarsi elaborati e finiture in pelle liscia.

La massima espressione dell'eleganza romana di FENDI si manifesta nelle rivoluzionarie silhouette da sera che celebrano l'arte dell’eleganza con giacche doppiopetto cropped, pantaloni formali a vita altissima e frac indossati su Mary Jane stringate con orologio-cinturino. La nostalgia del passato si riversa anche nei mocassini O'Lock in vernice con finiture sagomate e stivaletti Chelsea bicolore con disegno a coda di rondine, mentre la nuova sneaker FENDI presenta un dinamico logo FF allungato.

La collezione di accessori FENDI Uomo Autunno/Inverno 2022-23 presenta la versione più architettonica mai realizzata della borsa Peekaboo: una grande shopper, Peekaboo FForty8, strutturata in cuoio massello liscio e pelli fiore, pannelli con logo FF, suede e lana a quadretti Vichy di stagione. La Baguette è ingrandita, alla stregua di un baule morbido con logo FF a rilievo o rimpicciolita, come un'esotica, minuscola borsa chain, insieme al caratteristico baule rigido in metallo e plexiglas.

Una prima mondiale, il motivo O'Lock e il design della Baguette si trasformano in lussuosi accessori tech per LEDGER Nano X, il più apprezzato hardware wallet per criptovalute e asset digitali.

Ideata e diretta dall'artista Nico Vascellari, la sfilata FENDI Uomo Autunno/Inverno 2022-23 si svolge su una rampa sopraelevata in acciaio spazzolato a forma di FF specchiato presso la sede di FENDI a Milano, con un'esclusiva colonna sonora live di Alessandro Cortini.