Jo Squillo: Fendi, la collezione per lʼestate 2020

Immersa nel calore di un'alba italiana, la collezione per la Primavera/Estate 2020 disegnata da Silvia Venturini Fendi traccia un percorso di giocosa opulenza in una giornata estiva. Fiori ricercati e texture eteree si intrecciano per ingannare l'occhio, esibendo scorci dell’artigianalità FENDI e invocando la decadenza nascosta della quotidianità. L’incontro tra ciò che è utile con ciò che è frivolo e iperfemminile dà origine a un trionfo di sensiblerie romana, mentre una palette di colori radiosi si accende in tonalità acide dal rosa pallido, al miele e al pecan.

La donna FENDI gioisce di espressioni incompiute della nuova energia borghese, come se emergesse da un sogno ad occhi aperti. Attraverso riflessi di gingham e fiori di gaillardia squadrati, rivoli di geometrie grafiche evocano un sensuale gioco di trasparenze, lavorazioni à jour, tessuti e maglie.

Tasche e orli fluttuano sul tulle a nido d'ape creando elaborate sospensioni, traducendo preziose tecniche di pellicceria in twinset sartoriali e in ampie giacche che si biforcano in diafani pannelli.

Short e pantaloni ampi in cotone cerato o biologico lavato incontrano giacche doppiopetto e in spugna, motivi floreali vetrificati o lussuoso suede. La pelliccia estiva è impreziosita da lycra floreale o lavorata a maglia, a ricreare un motivo check, mentre paillette trasparenti drappeggiate e maglie sottilissime rimandano alle dimensioni scultoree di lavorazioni trapuntate e cloqué.

Un caleidoscopio di texture e tonalità unisce la tradizione FENDI ad una vena di ribellione estiva.

Gli accessori riprendono i materiali naturali della Collezione: la Peekaboo è in rafia compatta, pelle intrecciata e tela con logo FF. La Baguette è impreziosita da fiori di gaillardia intarsiata, una nuova tote a manico corto è rifinita in nappa e suede a strisce, mentre delicati maxi-gambaletti si abbinano a mocassini slingback con tacco largo e sandali peep-toe floreali.