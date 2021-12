Jo Squillo: Etro, la collezione Primavera/Estate 2022

Echi di un misticismo gioioso e di un festoso risveglio spirituale tipici degli anni Settanta ispirano il mood della collezione, anche se il look richiama lo stile preciso ed essenziale degli anni Novanta. ETRO invita a lasciarsi andare alla luce, imbarcandosi in un viaggio della mente e del cuore che si nutre di libertà ed evasione. Introdotta dalla live performance del gruppo di percussionisti Les Tambours du Bronx, la collezione si esprime in un vortice di energia che si riflette nella caleidoscopica scelta di stampe. Fiori lussureggianti sbocciano in mandala spirituali, ma crescono anche in intriganti motivi cachemire. Fantasie optical dal sapore psichedelico con richiami ai tessuti d’arredamento diventano geometrie sinuose e sono esaltate da ipnotiche onde floreali Paisley. Inoltre, maxi stampe di margherite multicolor trovano posto accanto a grafiche di righe materiche, mentre l’albero della vita celebra la fertilità e la forza. I colori sono vibranti ed energizzanti. Sfumature di arancione vitaminico, verde smeraldo, rosa confetto e giallo brillante sono abbinate a tocchi di nero e bianco ottico in un equilibrio tra esuberanza ed eleganza sofisticata ma rilassata.

In linea con l’ispirazione Novanta la silhouette è allungata. Pantaloni con confortevoli vite elastiche si indossano con una serie di micro top, che spaziano da canotte con spalline sottili a bra crochet da annodare intorno al busto decorati da pietre pendenti. Gonne sarong sono indossate sopra agli abiti o sono abbinate a camicie maschili, mentre i dress cutout sono moderne interpretazioni di raffinati sari. Un gioco di sovrapposizioni ruba la scena. Atletici shorts e leggings ciclisti diventano l’essenziale su cui costruire i look, mentre i completi in maglia sono indossati sotto mini abiti metallici dal tocco disco glam e spacchi strategici donano ai pantaloni dai volumi ampi un effetto gonna.

A completare il look, sandali con zeppa o tacchi alti che sfoggiano intrecci di pelle sono arricchiti dalle borchie “Crown Me”. Queste decorano anche i gioielli in oro dalle forme organiche che abbracciano il corpo, ma anche i secchielli, le tote e le borse a tracolla in morbido suede o in tessuto stampato. Shopper in raffia verniciata dall’effetto tattile sfoggiano motivi Paisley in una vivace palette di giallo, rosso, rosa confetto e verde smeraldo.