Jo Squillo: Etro, la collezione per l'inverno 2020/21

Un iconico spirito nomade si tinge delle sfumature di diverse ispirazioni: dai tocchi equestri dal sapore argentino a colorati motivi balcanici fino al fascino intramontabile del dandy. Un approccio arts and crafts riecheggia negli esclusivi capispalla, tra cui un montone rovesciato ricamato, un classico cappotto in mohair color cammello e avvolgenti vestaglie sfrangiate. Reminiscenze di entusiasmanti viaggi attorno al mondo, piccoli gilet ricamati trovano posto accanto a caldi maglioni jacquard, jeans ricamati e pantaloni da equitazione in camoscio arricchiti da inserti di tessuti a righe. Pantaloni in stile sarong, morbidi abiti in flanella con evanescenti stampe Paisley che ricordano polveri cosmiche e giacche trapuntate si alternano a look più metropolitani. Questi includono camicie annodate al collo o con dettagli di rouches in broderie anglaise, tute in soffice cashmere e impeccabili completi maschili dall’eleganza sartoriale.