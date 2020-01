Jo Squillo: Ermanno Scervino, l'uomo per l'inverno 2020/21

Materia e colore combinati in modo personale e non convenzionale: indaco e tweed, militare e principe di Galles, mixati con tessuti tecnici e felpe, secondo il DNA e la maestria artigianale del brand. Le fodere, di tele tutte diverse, tinte a freddo, dettagliano la collezione dandole un tocco vissuto e chic allo stesso tempo. I capi spalla sono abbinati a camicie di panno e a maglioni in cachemire d’ispirazione norvegese, con righe e grafismi a contrasto.