Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione per l'inverno 2021/22

Questa stagione il rimando al vocabolario "armaniano" - in particolare degli anni ’80 - è deciso almeno quanto evidente è il tocco leggero nello stravolgerlo con punte di colore acceso e accessori sorprendenti, in un dialogo continuo di specchiature e rimandi tra l’uomo e la donna.

In un gioco di contrappunti, l’opacità della maglia si alterna al bagliore serico del velluto, le lunghezze maxi dei cappotti al corto degli shorts indossati sempre sulle calze coprenti.

I blazer sono soft, illuminati da bottoni a boule; le giacche corte con coulisse richiamano il mondo dello sport, inteso principalmente come atteggiamento. Grafismi in forma di stampa e di ricamo percorrono le superfici, mentre tute e spalline evocano pragmatismi marziali in chiave glam.

Improvvise, le stampe effetto patchwork sugli abiti di velluto danno movimento a un flusso cromatico nel quale spiccano note accese di viola e di rosa su una base di nero che di sera diventa scintillante. Tocchi di colore grafico e di velluto punteggiano gli accessori: scarpe dai tacchi bassi, stivali calza, piccole borse a mano.

Per l’uomo, la ricerca di morbidezza si traduce in nuovi volumi e nuove funzioni d’uso. La silhouette è liquida e decostruita: le giacche sono ampie, dalle spalle scese: foderate di pelo, sostituiscono i cappotti, mentre i cappotti stessi, realizzati in maglia o in tessuti di maglia, sono avvolgenti e caldi come vestaglie.

Il corpo, scattante, è toccato appena da volumi che liberano i movimenti; i pantaloni morbidi con risvolti evidenti hanno pinces profonde e vita alta. Le raffinatezze da camera, suggerite dai blazer senza collo come smoking jacket, convivono con la rilettura delle forme dello sport: pullover e anorak di montone, oppure di lane spigate, blouson sui quali patchwork di maglia e montone creano inediti camouflage.

L’abito sartoriale, con cravatta, è realizzato in tessuto effetto denim. Di sera domina il nero, discreto seppur luminoso e vellutato.