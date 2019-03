Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione per lʼestate 2019

In transito, afferrando il momento. Emporio Armani riafferma e attualizza i codici del proprio DNA: un contenitore di idee cui attingere in libertà seguendo l’istinto. Lo spirito indipendente e trasversale è sottolineato dalla presentazione congiunta, uomo e donna, senza schemi, ma con coerenza estetica.

Maschile e femminile viaggiano dialogando. Il percorso si materializza nella consistenza aerea ma ferma di tessuti dalla mano serica e opaca dei blazer da donna destrutturati, degli abiti da uomo fluidi che segnano il corpo. Trench lunghi tracciano una linea incisiva.

Il codice metropolitano ha un’impronta attiva e performante grazie a leggerezze di pesi e combinazioni. Contaminazioni sportive nei bermuda maschili di vinile abbinati alla giacca, nelle sneakers in pelle e tulle e nei piccoli zaini indossati con l’abito lungo.

Il viaggio cromatico è una sigla che muove dai toni neutri e polverosi del sabbia, calce, beige, rosa pastello, terra e pietra per progredire nella gamma dei blu, dal navy al denim, illuminato per la donna da bagliori di lurex.

Un tocco ironico e vivace di verde acido lascia infine spazio al blu elettrico incrostato di cristalli degli abiti dal corpino logato e al midnight blue della sera, che da uomo ha il tocco eccentrico di ricami che simulano gocce d’acqua e, perché no, anche i pantaloncini di paillettes blu notte. Maxi sacche versatili e funzionali, scarpe solide dalle linee decise con lavorazioni a rilievo per l’uomo; contrasti materici per stivaletti, scarpe con tacchi scultura e piccole borse con il nome del marchio in evidenza per la donna. Gli accessori suggellano il dinamismo di una proposta che cattura lo spirito della contemporaneità in chiave Emporio Armani.