Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Fall-Winter 25/26

Come sempre, il dialogo tra maschile e femminile guida il percorso stilistico: i pantaloni sono morbidi, con tasche generose nelle quali affondare le mani; le giacche sono piccole e sagomate, oppure sciolte e lunghe, con gilet integrati; i cappotti hanno volumi ampi e avvolgenti; gli abiti corti a trapezio terminano in balze create da grandi fiocchi, oppure sono essenziali e scivolati. Un calibrato gioco di sproporzioni caratterizza le sovrapposizioni di piccoli bomber, abitini, pantaloni cargo di velluto. La sera gioca con dettagli maschili, come i colletti e i polsini indossati al posto di collane e bracciali. Il gioco prosegue negli accessori: scarpe piatte, percorse da borchie, con ghette-calza, ballerine con fibbie, e ancora borse di velluto piccole o morbide e ampie. Baschi e cinture come collane completano l'immagine, perché vestirsi è mettersi in gioco, sempre.