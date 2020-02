Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione per lʼinverno 2020/21

La stilista si è ispirata ai toni della cipria e del fard per un guardaroba che oscilla dal rosa antico al sabbia, passando per il bronzo; l'intento è quello di ricreare una seconda pelle che protegga e dia forza.

Sul catwalk sfilano i must della seduzione: minigonne, corpetti, abiti da sera in tulle e mini dress con strass, sapientemente abbinati a scarpe con il tacco. E poi il tailleur in tutte le sue forme, sempre super sexy e sempre sui toni del nude, secondo una coerenza di nuances che ritroviamo anche nel make-up, impreziosito da qualche scintillio glitter; i dettagli luccicanti e le pettinature laccate danno un tocco glamour al look. La donna disegnata da Elisabetta Franchi è una principessa moderna: grintosa, consapevole della propria sensualità, che non ha bisogno di avere un uomo accanto per realizzare i propri desideri.