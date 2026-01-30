Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

In una notte illuminata dalla luna, lo spirito libero ritorna sotto forma di sposa incantatrice. Dall’oscurità profumata emerge un abito nuziale che strega gli sguardi: una sottoveste beige rosé intrecciata di pizzo e ricamata con pietre preziose, eterea come l’aria e preziosa come un gioiello. Il velo impalpabile completa una visione che incarna l’anima stessa della collezione: cinematografica, emozionante, eppure di un’eleganza naturale e senza sforzo.