Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Il fascino libero di una notte d’estate.
Da Milos a Marrakech, un circolo dorato entra in scena con ELIE SAAB HAUTE COUTURE Primavera/Estate 2026, una collezione che unisce l’eccellenza dell’alta moda a un’anima profondamente edonistica. Ispirata al glamour delle serate estive dorate del jet set anni ’70, la collezione cattura l’essenza di una donna dallo spirito libero e indomito, capace di incantare artisti e avventurieri ovunque vada.
Per questa nomade radiosa, l’autoespressione è tutto. La pelle si indossa come un gioiello, le trame intrecciate si fondono con stampe astratte, i motivi etnici esplodono in cascate di cristalli luminosi. L’argento dialoga con l’oro, mentre ogni look riserva sorprese sottili o audaci: un abito fluido che ruota svelando una schiena nuda mozzafiato, impreziosita da sottili ricami che adornano la pelle come opere d’arte.
In ogni incontro scintillante, l’impareggiabile savoir-faire della Maison emerge in ogni linea e dettaglio. Lo chiffon degradé cambia tonalità con il movimento del corpo, mentre le maglie metalliche decorate riflettono la luce come stelle nel cielo notturno. Abiti da sera si sovrappongono a gilet lunghi senza maniche o versioni cropped, talvolta completati da spettacolari cappotti di piume: un mix raro e seducente che dà vita a uno stile inconfondibilmente personale.
In una notte illuminata dalla luna, lo spirito libero ritorna sotto forma di sposa incantatrice. Dall’oscurità profumata emerge un abito nuziale che strega gli sguardi: una sottoveste beige rosé intrecciata di pizzo e ricamata con pietre preziose, eterea come l’aria e preziosa come un gioiello. Il velo impalpabile completa una visione che incarna l’anima stessa della collezione: cinematografica, emozionante, eppure di un’eleganza naturale e senza sforzo.
Realizzata con maestria eccezionale, ELIE SAAB HAUTE COUTURE Primavera/Estate 2026 è una collezione indimenticabile che fonde bellezza pura e libertà seducente. Eternamente elegante e sorprendentemente audace, racconta la storia di una donna al massimo della sua forza, protagonista di una notte d’estate destinata a rimanere per sempre.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa