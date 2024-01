Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024

In una medina incantata, il tempo scorre segnato dalla calda carezza della brezza del deserto. I vicoli labirintici promettono incontri meravigliosi ad ogni angolo, schiudendosi gradualmente come i petali di una rara ROSA DEL DESERTO: come quella narrata nei versi degli hakawati, i cantori di storie. Tale magia e fascino prendono vita nelle creazioni di ELIE SAAB, che unisce texture sontuose e linee squisitamente scolpite nei respiri sensuali di un’immaginifica Marrakech nella sfilata HAUTE COUTURE PRIMAVERA/ESTATE 2024, una collezione accattivante con mille e uno segreti da scoprire.

L’alba abbraccia la città vecchia con spettri di luce pastello e silhouette eteree, nuvole di chiffon rosa cipria e cieli blu di crêpe lilla illuminati da caldi bagliori come raggi di cristallo.

Alla ricerca della mitica fioritura, il sole nascente vaga attraverso passaggi di tulle color arenaria, illuminando cappe dorate tessute con intricate maglie metalliche e trecce di filo di seta che rappresentano i portici decorati con incisioni. Magnifici archi si aprono su cortili nascosti dai quali appaiono lussureggianti giardini di fiori e di piume che ondeggiano in mantelli sfumati e applicazioni che brillano e luccicano come rugiada sull'organza. Mosaici vibranti abbelliscono con motivi ornamentali i corsetti che tracciano curve e scollature che sfociano in gonne a corolla.

Il battito della città risuona attraverso le strade animate mentre la sera inizia ad avvolgere il paesaggio increspandosi in scintillanti contorni di lurex. Aromi opulenti di ambra e legno di sandalo aleggiano nell'aria come un sensuale raso che si avvolge generosamente nelle scollature a cuore degli abiti a clessidra. Abbaglianti maniche a mantella con frange di paillettes e sinuose code di sirena tempestate di perline tracciano un'eterea scia di luce. Nel cuore nascosto della casbah si materializza la mitica ROSA DEL DESERTO.

La sposa di ELIE SAAB compare, il fogliame dorato e scintillante si fonde armoniosamente con arabeschi reali in uno strascico nuziale che sfuma per sempre in un miraggio del tempo sussurrato.

ELIE SAAB HAUTE COUTURE PRIMAVERA/ESTATE 2024 è come un arazzo di eterna meraviglia, che intreccia magia e realtà.