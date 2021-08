Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture per l'inverno 2021/22

La natura prende il sopravvento e la flora si scatena, trasformandosi in copricapi di foglie, in cinture con fiocchi di rose. Audaci abiti asimmetrici in taffetà con spalle oversize in rosso saturo, blu, rosa e prugna, sfumano in morbide mantelle, mentre la sposa si veste di celeste, tra cascate di pizzo floreale ricamato, emanando una speranza perenne.

Con questa collezione Elie Saab porta in scena un mondo nuovo, delicato ed etereo, ma anche forte e deciso, dove i fiori sbocciano continuamente. È un mondo magico in cui i sogni nascono per decollare e prosperare.