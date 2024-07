Jo Squillo: Elie Saab, la collezione Haute Couture Fall/Winter 2024/25

L'incantevole melodia si intreccia in uno spettacolo accattivante di silhouette straordinariamente eleganti che danzano con motivi astratti e con le audaci tonalità terrose del khokhloma. Con lunghi guanti di pelle, l'enigmatica dea conduce la musica in atmosfere di morbido velluto e scintillante blu oceano. Perline scintillanti e ricami in lurex dorato si intrecciano intricatamente sui bustier senza spalline, come elaborati archi in legno di antichi templi pagani. La risonante organza color rubino s'increspa e ondeggia in voluminosi racconti da sirena, mentre il raso nero si trasforma in sontuosi risvolti fioriti che si dispiegano come strati di bambole matrioska. Con un gesto deciso della mano, l'attrice ordina alla melodia di svolazzare dalle more ai pennacchi di struzzo all’orchidea.